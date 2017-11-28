Німцям дали 2,5 мільйона з держбюджету на Музей Майдану, на який також подарував гроші Порошенко

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Міністерство культури України 20 жовтня уклало угоду з компанією «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» (Німеччина) про організацію конкурсу проектів Меморіалу і Музею Майдану на 2,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників.

Замовили організацію і проведення коштом державного бюджету Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності. Передбачено такі послуги:

  • загальна підготовка щодо організації та змісту проекту – 460 тис грн.
  • визначення задач конкурсу – 214 тис грн.
  • координація з публічною владою та іншими сторонами – 107 тис грн.
  • розробка конкурсної документації – 167 тис грн.
  • заходи процедури конкурсу – 185 тис грн.
  • попередня експертиза – 899 тис грн.
  • зустріч журі – 202 тис грн.
  • презентація для широкої аудиторії – 272 тис грн.

Нинішній державний підряд не включає гонорари, перевезення і проживання членів журі, послуги Міжнародної спілки архітекторів, міжнародного партнера з організації конкурсу, професійних радників та аудиторської компанії, які будуть фінансуватися з інших законних джерел. Премії переможцям конкурсу також не входять у ціну договору, однак виплачувати їх зобов’язаний Мінкульт.

Нагадаємо, офіційний сайт президента України повідомив, що Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко передали 3 млн грн. благодійної допомоги для організації цього конкурсу. У цьому повідомленні не повідомлялось, що для фінансування Музею також передбачено фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо, під час офіційного відкриття театру на Андріївському узвозі Порошенко теж не акцентував увагу на фінансуванні реконструкції не лише корпорацією «Roshen», а й столицею.

Довідково:

Міністр культури Євген Нищук повідомив, що заявки подало 65 архітекторів та бюро.

За угодою, підбиття підсумків 1 туру має припасти на 20 лютого 2018 р., тобто на день відзначення трагічних подій Революції Гідності, День Героїв Небесної Сотні.

За даними зі сторінки конкурсу на сайті виконавця, графік конкурсу такий:

  • оголошення – 23 жовтня 2017 р.
  • реєстрація на участь в конкурсі – з 23 жовтня по 10 листопада 2017 р.
  • он-лайн форум під час реєстрації – з 23 жовтня по 31 жовтня 2017 р.
  • технічний комітет – середина листопада 2017 р.
  • колоквіум журі та публічний захід – середина листопада 2017 р.
  • відправка учасникам конкурсного завдання 1 туру – кінець листопада 2017 р.
  • подача проектних пропозицій 1 туру – 19 січня 2018 р.
  • засідання журі 1 туру та публічний захід – кінець лютого 2018 р.
  • колоквіум із учасниками 2 туру – березень 2018 р.
  • засідання журі 2 туру – кінець червня 2018 р.

Керуючим партнером німецької «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» є Бенджамін Хоссбах. Фірма спеціалізується на консультаціях «першого етапу» проектів у галузі архітектури і містобудування, зокрема на управлінні конкуренцією. Вона провела конкурси щодо Мюнхенського концертного залу і Музею мистецтв у Бейруті, а нині проводить щодо офісної будівлі Юліхського дослідницького центру та корпусу Мюнхенського центру Гельмгольца.

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