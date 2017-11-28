Німцям дали 2,5 мільйона з держбюджету на Музей Майдану, на який також подарував гроші Порошенко

28 листопадаа 2017
Міністерство культури України 20 жовтня уклало угоду з компанією «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» (Німеччина) про організацію конкурсу проектів Меморіалу і Музею Майдану на 2,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі відміняли через нестачу учасників.
Замовили організацію і проведення коштом державного бюджету Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності. Передбачено такі послуги:
Нинішній державний підряд не включає гонорари, перевезення і проживання членів журі, послуги Міжнародної спілки архітекторів, міжнародного партнера з організації конкурсу, професійних радників та аудиторської компанії, які будуть фінансуватися з інших законних джерел. Премії переможцям конкурсу також не входять у ціну договору, однак виплачувати їх зобов’язаний Мінкульт.
Нагадаємо, офіційний сайт президента України повідомив, що Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко передали 3 млн грн. благодійної допомоги для організації цього конкурсу. У цьому повідомленні не повідомлялось, що для фінансування Музею також передбачено фінансування з державного бюджету.
Нагадаємо, під час офіційного відкриття театру на Андріївському узвозі Порошенко теж не акцентував увагу на фінансуванні реконструкції не лише корпорацією «Roshen», а й столицею.
Довідково:
Міністр культури Євген Нищук повідомив, що заявки подало 65 архітекторів та бюро.
За угодою, підбиття підсумків 1 туру має припасти на 20 лютого 2018 р., тобто на день відзначення трагічних подій Революції Гідності, День Героїв Небесної Сотні.
За даними зі сторінки конкурсу на сайті виконавця, графік конкурсу такий:
Керуючим партнером німецької «[phase eins]. Hossbach Lehmhaus GbR» є Бенджамін Хоссбах. Фірма спеціалізується на консультаціях «першого етапу» проектів у галузі архітектури і містобудування, зокрема на управлінні конкуренцією. Вона провела конкурси щодо Мюнхенського концертного залу і Музею мистецтв у Бейруті, а нині проводить щодо офісної будівлі Юліхського дослідницького центру та корпусу Мюнхенського центру Гельмгольца.
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