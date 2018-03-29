Як передати 620 тисяч євро дружині сбушника

Рідна фірма міністра юстиції Петренка відступила 620 тисяч євро дружині очільника СБУ Кіровоградщини через Словаччину.

У травні 2015 року дружина очільника управління СБУ Кіровоградщини Олега Аркуші – Олена Аркуша – створила фірму «Elstrade s.r.o.» за адресою масової реєстрації у місті Жиліна в Словаччині.

Невдовзі співвласником фірми стала ще й офшорна компанія, пов’язана з українським міністром юстиції Павлом Петренком і іноземним юристом, чиїми послугами користувались колумбійські наркокартелі і уряд Північної Кореї.

Офшорні новачки внесли в статутний капітал словацької фірми 620 тисяч євро і згодом вийшли із компанії дружини сбушника, не забравши свого статутного внеску. Ось так Олена Аркуша стала власницею закордонної фірми з понад 600 тисячами євро. Тепер докладніше про цю історію.

У фірму «Elstrade s.r.o» Олена Аркуша вклала 5 тисяч євро. Утім, майже одразу дружина сбушника отримала солідних партнерів.

У вересні 2015 року в «Elstrade s.r.o.» увійшла компанія «Aidar Company limited». Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах, а кінцевим бенефіціаром значиться австралієць Ян Тейлор – персонаж, пов’язаний із рейдерським захопленням телеканалу ТВі. За даними «Української правди», Тейлор створив велику кількість офшорних компаній у Новій Зеландії, його послугами користувалися мексиканські та колумбійські наркокартелі, азіатські мафіозні угрупування «Тріади», кілька терористичних мереж і навіть уряд Північної Кореї. Коротше – такий собі підставний чоловік для будь-якого виду бізнесу.

Засновувати «Aidar Company limited» допомагала юридична фірма «Mossack Fonseca&Cо» – фігурант міжнародного скандалу в 2016 році: за наявними у слідства Панами даними, компанія надавала допомогу іноземцям в ухилянні від сплати податків у їхніх власних країнах та у відмиванні грошей. 3 квітня 2016 року був оприлюднений витік 11 мільйонів секретних документів (так звані «Panama Papers»), які свідчать про те, що «Mossack Fonseca» надавала допомогу клієнтам в незаконному переказі крупних грошових сум в офшори.

Частина цих документів потрапила у редакцію «Наших грошей». Із них ми дізналися, що «Aidar» створювали через «Mossak Fonceka», але руками київського юриста В’ячеслава Ужицького. Він надавав всі необхідні для заснування компанії копії документів та необхідну інформацію. Ужицький у «панамських паперах» фігурує як представник компанії «ABA Group», зареєстрованої, судячи з документів, прямо у нього в квартирі.

У деяких листах Ужицький підписується як представник «Anglo Business Advisors Ltd.» – компанії-посередника, що спеціалізується в Україні на реєстрації офшорів. За даними «Voxukraine», «ABA» зареєструвала в Україні 110 офшорок.

Навіть для «Mossack Fonseca», судячи з листування, Ужицький відмовлявся сказати, хто є справжнім бенефіціаром «Aidar», і до останнього наполягав, що це – Тейлор. Утім на відміну від юриста справжні бенефіціари не були такими обережними.

27 листопада 2017 року у Словаччині акціонери «Elstrade s.r.o» вирішили, що 90,08% частки співвласників Aidar буде переведено на Олену Аркушу. Відтак, величина частки Олени Аркуші зросте до 100%.

Цей договір підписали Олена Аркуша та з боку «Aidar» – Олександр Агєєв, який позначив себе як керівник «Aidar Company limited».

Агєєв – давній партнер по низці фірм українського міністра юстиції Павла Петренка. Так, Агєєв та Петренко реєструвалися співзасновниками фірм ТОВ «Фірма «Декларант», ТОВ «Заммлер Україна», ТОВ «Адвокатська компанія МЛГруп».

З останньою міністр Петренко, навіть пішовши у політику, не обриває зв’язків, наприклад, орендує в «МЛГруп» автомобіль. Співзасновником ТОВ «Адвокатська компанія МЛГруп» значиться саме «Aidar company limited».

Відтак, маємо ситуацію, коли фірма партнера міністра юстиції України відступила словацькій фірмі дружини очільника СБУ Кіровоградської області частку у 620 тис. євро.

По фінансовій звітності «Elstrade s.r.o.» ми не бачимо додаткових угод, по яких Aidar щось отримує взамін, наприклад, нерухомість чи гроші. Також «Наші гроші» не бачать у родини Аркушів капіталу, яким би вона могла компенсувати «Aidar» такі великі кошти. Тобто, нерухомість у родини сбушника є, але вона її не продавала.

Зазначимо, що в Олени Аркуші до січня 2017 року в Україні був ФОП – оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами.

На самого очільника СБУ Олега Аркушу 2013 року реєструвалися 101-метрова квартира з гаражем у Києві на вул. Шумського, 5.

На його дружину Олену Аркушу реєструвалися два машиномісця на Печерську. Дружина сбушника має два автомобілі – Mercedes-benz ML 350 2014 року, куплений того ж року та Mercedes-benz G 350 TD 2015 року, куплений відповідно – у 2015 році.

На матір очільника кіровоградського СБУ Валентину Аркушу реєструвалася квартира та 0,02 га землі ось під цим будинком у Києві в районі Печерська:

Також у січні 2015 року матір СБУшника та дружина зареєстрували на себе по 0,05 га землі на території Погребської сільської ради у Броварському районі Київської області. Ділянки розташовані неподалік Дніпра, на межі Києва та області:

Не можемо оминути ще одного персонажа із цієї історії – Анастасію Михайлівну Аркушу, 1988 року народження. Можливо, це племінниця Олега Аркуші. За даними «Наших грошей», вона реєструвалася за однією адресою із Оленою Аркушею – на київській вулиці Анни Ахматової. Анастасія Аркуша по документах проходить як керівник словацької фірми «Elstrade s.r.o». Бізнесу в Україні жінка не має, утім, 2016 року зареєструвала Mercedes-benz V 250 2016 року випуску. 2015 року Анастасія Аркуша оформила право власності на дві квартири площею 124 кв.м та 58 кв.м та три гаража на Печерську.

Анастасія Аркуша також фігурує у списку загарбників Чернечого лісу. Нагадаємо, у реліктовому Чернечому лісі під Києвом за участі керівництва СБУ без дозвільних документів захопили 22 гектари. Станом на березень 2018 року ділянка Анастасії Аркуші в Чернечому лісі була арештована за рішенням Шевченківського районного суду.

Що ми маємо у сухому залишку? Після Майдану родина впливового офіцера СБУ загадковим чином збагатилась. Однак перевірити це через офіційні канали інформації є сьогодні неможливим. Нагадаємо, що представники СБУ вирішили не здавати свої декларації, мотивуючи це загрозою національній безпеці. Як бачимо, слово «національний» тут стосується не лише України.

Аліна Стрижак, «Наші Гроші»

Матеріал створено за підтримки видання Trend.sk (Cловаччина)

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації