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Перші засуджені по «кооперативній схемі» у Харкові отримали умовні терміни

28 Лютого 2018

Три засновника ОК «ЖБК «Перемога-2000», які отримали 0,19 га землі для будівництва та експлуатації малоповерхової житлової забудови по вул. Шевченка, 260 за «кооперативною схемою» у Харкові, засуджені до 5 років позбавлення волі умовно з випробуванням на 3 роки.

Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр», посилаючись на вирок Комінтернівського районного суду від 19 лютого.

Мова йде про Володимира Гіріна, Вікторію Гіріну та Лідію Шмалько, які нанесли збитків на  486 тис грн.

У червні 2009 р. члени кооперативу, які діяли у змові з директором ТОВ «Анта» (на той час ним був Андрій Степічев – радник мера Харкова з земельних питань) та посадовими особами Харківської міськради незаконно заволоділи земельною ділянкою для незаконного збагачення. Серед доказів, які прокурор надав до суду, є довідка, згідно якої засновники кооперативу не були в реєстрі осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, суд встановив, що Гірін, Гіріна та Шмалько затвердили статут обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Перемога 2000», до якого внесли недостовірні відомості відносно мети створення, а посадовці Харківської міської ради забезпечили його прийняття на сесії міськради. Перед цим підрозділи міськради не перевіряли законність виділення кооперативу землі, не повідомляли депутатам Харківської міськради про відсутність правових підстав для надання ділянки, і таким чином забезпечили прийняття рішення на пленарному засіданні.

Свої покази у суді щодо незаконності «кооперативної схеми» надав і голова правління ХАЦ Дмитро Булах. Він повідомив, що з 2008 року Харківською міськрадою виділялись ділянки обслуговуючим кооперативам, статути яких не відповідали типовим статутам, а тому кооперативи не мали права на отримання землі. Обслуговуючим кооперативам та громадянам земельні ділянки надавались безоплатно, в бюджет міста не надходило жодної оплати. В результаті, землі виділялись керівництву Харківської міської ради та наближеним до них особам.

Суд визнав Гіріна, Гіріну та Шмалько винними у привласнення майна і призначив їм умовний тендер.

Центр звернув увагу, що це перша справа, по якій є вироки по фігурантам «кооперативної схеми». Вона активно використовувалася мерією з 2008 по 2016 рр. За цей час безкоштовно кооперативам передали близько 1000 га земель, у тому числі землі Лісопарку.

Перше кримінальне провадження було відкрито в 2015 році. Серед тих, кого правоохоронці підозрюють в організації схеми по розкраданню земель територіальної громади є нардеп Михайло Добкін, чиновники міськради Сергій Чечельницький, Тетяна Овінникова тощо.

ХАЦ нагадує, що в 2017 році у власність територіальної громади міста Харкова повернули 49 земельних ділянок загальною площею 158,07 га, яку роздали за «кооперативною схемою».

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