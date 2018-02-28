Палаццо Авакова в Італії

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Аваков став власником вілли в Італії, скориставшись фірмою від «Інституту Горшеніна».
У 2017 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії. Про це свідчать документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.
Вілла нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Приблизна вартість нерухомості, як показує калькулятор на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тис євро.
Google Maps за цією адресою показує будинок з басейном:
Схема придбання вілли не була простою.
У 2017 році фірма «Avitalia S.R.L», власником якої на 100% є Арсен Аваков, поглинула іншу італійську фірму «Ferdico S.R.L».
03.02.2017 року «Ferdico S.R.L» отримала держакт на право власності на віллу на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).
На той момент фірма Авакова «Avitalia S.R.L» вже на 100% володіла «Ferdico S.R.L».
Перед самим злиттям власницею «Ferdico S.R.L» стала Віолетта Амірян – дочка члена наглядової ради аваківського акціонерного товариства «Інвестор» Ашота Аміряна. Сам Ашот Амірян став єдиним директором-адміністратором «Ferdico».
До родини Амірянів головою «Ferdico S.R.L.» була Ірина Кужель, а членами ради директорів – Наталія Козлова та Вадим Омельченко. Останній у 2014-2016 по документах значиться як єдиний учасник «Ferdico S.R.L.» (сама фірма заснована у 2013 році).
Омельченко, Кужель та Козлова – троє з шести співзасновників громадської організації «Інститут Горшеніна». Козлова з Омельченком є співвласниками знаку для товарів і послуг «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Омельченко – один із бенефіціарних власників ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Ірина Кужель є співвласницею знаку для товарів і послуг Gorshenin. Проектом Інституту Горшеніна є інтернет-видання «Лівий берег».
Під час злиття з компанією «Avitalia S.R.L» статутний капітал «Ferdico S.R.L» становив 30 тис євро. Відтак, міністр внутрішніх справ України за 30 тис євро став власником нерухомості в 774 тис євро. При цьому, відповідні зміни до італійського реєстру нерухомості станом на лютий 2018 року внесені ще не були – вілла в Сан Феліче Чірчео досі зареєстрована на «Ferdico S.R.L».
Як показує аналіз декларацій міністра Авакова, найбільші фінансові успіхи міністра почалися після Майдану.
За даними Єдиного держреєстру юросіб, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та системи Youcontrol у 2016, 2017 та на початок 2018 року родина Авакових прямо або опосередковано мала стосунок до таких структур, більшість із яких мають податкові борги, перебувають у стані припинення або ж ліквідовані.
|Співзасновники/власники
|Арсен Аваков
|Інна Авакова
|Олександр Аваков
|Аvitalia S.R.L, Італія
|ТОВ «Астра фінас» (доля в телеканалі «Еспрессо», станом на лютий 2018 року вже не співволодіє
|Ulisse Management Limited, Fontana Management Limited (Кіпр)
|ПАТ ФК «Металіст» – 12 акцій номінальною вартістю 3 грн.
|ГО «Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», голова організації
|Харківський міський благодійний фонд ім. Маріанни Авакової
|ТОВ «Трастова компанія Авакова» (у грудні 2017 припинила існування)
|43,7 % ПРАТ «Інвестор»
|ПРАТ «Інвестор» є співзасновником 21 юрособи:
ТОВ «Бедж», спеціалізується на будівництві будівель. Останню фінзвітність фірма здавала 2010 року, має податкову заборгованість;
благодійна організацїя «Зоряний міст» (припинила діяльність) ;
ТОВ «Вітер», спеціалізується на брокерських операціях з цінними паперами. Останню фінзвітність подавали 2010 року, на той час компанія мала боргове навантаження 94,84 %. Щодо фірми у 2013 році відкрито виконавче провадження;
У ЗАТ «Галантерея-парфюмерія» «Інвестор» має 0,000001%, фірма ліквідована за рішенням суду;
ДП «Дослідний центр медіатехнологій», основний вид економічної діяльності – оброблення даних, з 2015 року фірма перебуває у стані припинення за судовим рішенням;
ТОВ «Завод замохідних шасі» (станом на 2016 – 52,80%, зараз не значиться засновником) ;
ТОВ «Енергетичні машини», в стані припинення за рішенням суду;
ДП «Інвестор еліт буд», станом на лютий 2018 «Інвестору» не належить;
ТОВ «Інвестор фонд», станом на лютий 2018 «Інвестору» не належить;
ТОВ «Лісова галявина» (спеціалізується на функціонуванні ботсадів, зоопарків і природних заповідників. Станом на лютий 2018 «Інвестору вже не належить») ;
У ПАТ «Лебединська спеціалізована колона №11» «Інвестор» має 0,000001%;
ТОВ «Органіка-2007», спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук. Станом на лютий 2018 стоїть на обліку в контролюючому органі як фірма, щодо якої в реєстр внесений запис про відсутність підтвердження даних;
ТОВ «Телекомпанія ТВ +», 2006 року припинено за рішенням засновників;
В «ЗАТ «Теплоелектроцентраль-3» «Інвестор» володіє 0,004 %;
В ПУАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» «Інвестор» володіє 0,00001%;
У ПАТ «Хартрон» «Інвестор» володіє 0,01 %;
ДП «Інвестор охорона сервіс». Востаннє фірма подавала звітність 2010 року. Має податкову заборгованість;
ПП «Карст-8», спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин та каоліну. Фірма не подавала звітності в 2016 році. А 2015 її чистий прибуток був до 10 тис. грн.;
ДП «Інвестор еліт сервіс», спеціалізується на косплексному обслуговуванні об’єктів. Чистий прибуток за 2016 рік – 420-430 тис. грн.;
ТОВ «Видавничий будинок інвестор», з 2016 року в стані припинення;
ТОВ «Телекомпанія АТН», харківський телеканал, у 2016 році показував збитки.
Кінцевим бенефіціарним власником останніх 4 фірм є Олександр Аваков.
Аліна Стрижак, Ірина Шарпінська, «Наші гроші»
Tеги | Декларації, МВС, Нерухомість
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