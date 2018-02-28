Палаццо Авакова в Італії

Аваков став власником вілли в Італії, скориставшись фірмою від «Інституту Горшеніна».

У 2017 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії. Про це свідчать документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.

Вілла нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Приблизна вартість нерухомості, як показує калькулятор на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тис євро.

Google Maps за цією адресою показує будинок з басейном:

Схема придбання вілли не була простою.

У 2017 році фірма «Avitalia S.R.L», власником якої на 100% є Арсен Аваков, поглинула іншу італійську фірму «Ferdico S.R.L».

03.02.2017 року «Ferdico S.R.L» отримала держакт на право власності на віллу на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На той момент фірма Авакова «Avitalia S.R.L» вже на 100% володіла «Ferdico S.R.L».

Перед самим злиттям власницею «Ferdico S.R.L» стала Віолетта Амірян – дочка члена наглядової ради аваківського акціонерного товариства «Інвестор» Ашота Аміряна. Сам Ашот Амірян став єдиним директором-адміністратором «Ferdico».

До родини Амірянів головою «Ferdico S.R.L.» була Ірина Кужель, а членами ради директорів – Наталія Козлова та Вадим Омельченко. Останній у 2014-2016 по документах значиться як єдиний учасник «Ferdico S.R.L.» (сама фірма заснована у 2013 році).

Омельченко, Кужель та Козлова – троє з шести співзасновників громадської організації «Інститут Горшеніна». Козлова з Омельченком є співвласниками знаку для товарів і послуг «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Омельченко – один із бенефіціарних власників ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Ірина Кужель є співвласницею знаку для товарів і послуг Gorshenin. Проектом Інституту Горшеніна є інтернет-видання «Лівий берег».

Під час злиття з компанією «Avitalia S.R.L» статутний капітал «Ferdico S.R.L» становив 30 тис євро. Відтак, міністр внутрішніх справ України за 30 тис євро став власником нерухомості в 774 тис євро. При цьому, відповідні зміни до італійського реєстру нерухомості станом на лютий 2018 року внесені ще не були – вілла в Сан Феліче Чірчео досі зареєстрована на «Ferdico S.R.L».

Як показує аналіз декларацій міністра Авакова, найбільші фінансові успіхи міністра почалися після Майдану.

У 2011 році Авакови володіли лише 2,4 млн грн. Майже половину з цієї суми становила номінальна вартість цінних паперів, решта – це внески до статутних капіталів підприємств, річний дохід всієї родини, гроші у банку. При цьому ми не враховували твори мистецтва, коштовностей і т.д., вартість яких в деклараціях не вказана. Також не рахували вартість нерухомості.

Авакови володіли лише 2,4 млн грн. Майже половину з цієї суми становила номінальна вартість цінних паперів, решта – це внески до статутних капіталів підприємств, річний дохід всієї родини, гроші у банку. При цьому ми не враховували твори мистецтва, коштовностей і т.д., вартість яких в деклараціях не вказана. Також не рахували вартість нерухомості. 2012 року Аваковим було не до фінансів. Генеральна прокуратура відкрила щодо Авакова як колишнього голови Харківської ОДА кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. Йшлося про незаконну передачу в приватну власність 55 га держземлі сільськогосподарського призначення вартістю 5,5 млн грн у селищі Пісочин на Харківщині. Авакова оголосили в міжнародний розшук і затримали в Італії, в місті Фрозіноне, де реєструвалися «Avitalia S.R.L» та «Ferdico S.R.L». Утім, італійська влада зафіксувала у звинуваченнях Авакова політичні мотиви і відмовилася екстрадувати чиновника до України.

Аваковим було не до фінансів. Генеральна прокуратура відкрила щодо Авакова як колишнього голови Харківської ОДА кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. Йшлося про незаконну передачу в приватну власність 55 га держземлі сільськогосподарського призначення вартістю 5,5 млн грн у селищі Пісочин на Харківщині. Авакова оголосили в міжнародний розшук і затримали в Італії, в місті Фрозіноне, де реєструвалися «Avitalia S.R.L» та «Ferdico S.R.L». Утім, італійська влада зафіксувала у звинуваченнях Авакова політичні мотиви і відмовилася екстрадувати чиновника до України. У 2013 році статки Авакових виросли до 11,5 млн грн. Із них 8,8 млн грн – внесок до статутного капіталу закордонної фірми. При цьому Аваков отримав дохід з джерел за межами України – 18 тис. євро. А дохід Інни Авакової того року був 716 тис. грн, із них 700 тис. – призи, дарунки, виграші.

статки Авакових виросли до 11,5 млн грн. Із них 8,8 млн грн – внесок до статутного капіталу закордонної фірми. При цьому Аваков отримав дохід з джерел за межами України – 18 тис. євро. А дохід Інни Авакової того року був 716 тис. грн, із них 700 тис. – призи, дарунки, виграші. 2014 року родина Авакових володіла вже 37,12 млн грн (дохід, внески, цінні папери, і т.д.), при цьому Avitalia S.R.L. принесла міністру 65 тис. євро доходу, а його дружині – 1,56 млн євро.

родина Авакових володіла вже 37,12 млн грн (дохід, внески, цінні папери, і т.д.), при цьому Avitalia S.R.L. принесла міністру 65 тис. євро доходу, а його дружині – 1,56 млн євро. У 2015 році в Авакових з’явилося 453 тис. дол, 148 тис євро, 16, 61 млн грн, 2,1 тис фунтів стерлінгів та фінансових зобов’язань на 5 млн грн та 1,45 млн євро. При цьому 3,6 млн грн родині Авакових заплатив Ашот Амірян. За даними НАЗК, 1,45 млн грн з цієї суми Амірян віддав за картину художника О. Попова «Портрет дівчини».

в Авакових з’явилося 453 тис. дол, 148 тис євро, 16, 61 млн грн, 2,1 тис фунтів стерлінгів та фінансових зобов’язань на 5 млн грн та 1,45 млн євро. При цьому 3,6 млн грн родині Авакових заплатив Ашот Амірян. За даними НАЗК, 1,45 млн грн з цієї суми Амірян віддав за картину художника О. Попова «Портрет дівчини». Станом на 2016 рік родина міністра володіла 1,69 млн євро, 448 тис дол, 12,14 млн грн, 870 британських фунтів, 3015 канадських доларів, 96 тис японських єн. Із цих грошей дружина міністра Інна Авакова вказала 1,45 млн євро як залишок грошей від продажу частки якоїсь фірми за кордоном вартістю в 1,5 млн євро. Окремо 5 млн грн – зобов’язання за попереднім договором купівлі-продажу частки в ТОВ «Астра-Фінанс», яке виникне в разі реалізації опціону на купівлю такої частки. Також Аваков вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником двох кіпрських компаній – «Ulisse Management Limited» та «Fontana Management Limited». Від «Avitalia S.R.L.» задекларував 148 тис. євро дивідендів від жовтня 2016, які не пройшли по рахунках нарахування і не були виплачені в 2016 році. Зауважимо, що станом на 2017 рік «Avitalia S.R.L» мала від 1 до 2 працівників, «Ferdico S.R.L» – одного.

У 2017 році статки Авакових ще більш зросли. Так, міністр та його дружина, враховуючи гроші в банку, дивіденди, доходи від відчуження тощо задекларували 69,8 млн. грн, 2,4 млн дол, 1,69 млн євро, 1,9 тис канадських доларів та 96 тис. японських єн. 55,8 млн грн із цих грошей – це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав фірмі «Atmosphere Entertainment Inc» із Нью-Йорка. Саме ця компанія, розповідав глава МВС, придбала у його дружини частку телеканалу «Еспресо».

За даними Єдиного держреєстру юросіб, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та системи Youcontrol у 2016, 2017 та на початок 2018 року родина Авакових прямо або опосередковано мала стосунок до таких структур, більшість із яких мають податкові борги, перебувають у стані припинення або ж ліквідовані.

Співзасновники/власники Арсен Аваков Інна Авакова Олександр Аваков Аvitalia S.R.L, Італія ТОВ «Астра фінас» (доля в телеканалі «Еспрессо», станом на лютий 2018 року вже не співволодіє Ulisse Management Limited, Fontana Management Limited (Кіпр) ПАТ ФК «Металіст» – 12 акцій номінальною вартістю 3 грн. ГО «Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», голова організації Харківський міський благодійний фонд ім. Маріанни Авакової ТОВ «Трастова компанія Авакова» (у грудні 2017 припинила існування) 43,7 % ПРАТ «Інвестор» ПРАТ «Інвестор» є співзасновником 21 юрособи: ТОВ «Бедж», спеціалізується на будівництві будівель. Останню фінзвітність фірма здавала 2010 року, має податкову заборгованість; благодійна організацїя «Зоряний міст» (припинила діяльність) ; ТОВ «Вітер», спеціалізується на брокерських операціях з цінними паперами. Останню фінзвітність подавали 2010 року, на той час компанія мала боргове навантаження 94,84 %. Щодо фірми у 2013 році відкрито виконавче провадження; У ЗАТ «Галантерея-парфюмерія» «Інвестор» має 0,000001%, фірма ліквідована за рішенням суду; ДП «Дослідний центр медіатехнологій», основний вид економічної діяльності – оброблення даних, з 2015 року фірма перебуває у стані припинення за судовим рішенням; ТОВ «Завод замохідних шасі» (станом на 2016 – 52,80%, зараз не значиться засновником) ; ТОВ «Енергетичні машини», в стані припинення за рішенням суду; ДП «Інвестор еліт буд», станом на лютий 2018 «Інвестору» не належить; ТОВ «Інвестор фонд», станом на лютий 2018 «Інвестору» не належить; ТОВ «Лісова галявина» (спеціалізується на функціонуванні ботсадів, зоопарків і природних заповідників. Станом на лютий 2018 «Інвестору вже не належить») ; У ПАТ «Лебединська спеціалізована колона №11» «Інвестор» має 0,000001%; ТОВ «Органіка-2007», спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук. Станом на лютий 2018 стоїть на обліку в контролюючому органі як фірма, щодо якої в реєстр внесений запис про відсутність підтвердження даних; ТОВ «Телекомпанія ТВ +», 2006 року припинено за рішенням засновників; В «ЗАТ «Теплоелектроцентраль-3» «Інвестор» володіє 0,004 %; В ПУАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» «Інвестор» володіє 0,00001%; У ПАТ «Хартрон» «Інвестор» володіє 0,01 %; ДП «Інвестор охорона сервіс». Востаннє фірма подавала звітність 2010 року. Має податкову заборгованість; ПП «Карст-8», спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин та каоліну. Фірма не подавала звітності в 2016 році. А 2015 її чистий прибуток був до 10 тис. грн.; ДП «Інвестор еліт сервіс», спеціалізується на косплексному обслуговуванні об’єктів. Чистий прибуток за 2016 рік – 420-430 тис. грн.; ТОВ «Видавничий будинок інвестор», з 2016 року в стані припинення; ТОВ «Телекомпанія АТН», харківський телеканал, у 2016 році показував збитки. Кінцевим бенефіціарним власником останніх 4 фірм є Олександр Аваков.

Аліна Стрижак, Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

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