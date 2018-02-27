«Маріупольавтодор» замовив бітуму у фірми, яка ще до перемоги залагоджувала питання підняття ціни

ККП «Маріупольавтодор» 23 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ПП «Інгус Ойл» щодо поставки 2100 тонн дорожнього нафтового бітуму за 30,37 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість тонни бітуму марки БНД 70/100 виробництва білоруського ПАТ «Нафтан» становитиме 14 460 грн (ціна включає витрати на транспортування та ПДВ).

У січні «Рівненський облавтодор» замовив білоруський бітум по 14 090 грн за тонну, однак Маріуполь знаходиться значно далі від Білорусі, ніж Рівне. Влітку 2017 року БНД 70/100 замовляли у 2-2,5 рази дешевше.

Львівське комунальне «Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району» у січні замовило бітум цієї ж марки від польського виробника ТОВ «Орлен асфальт» («Orlen Asfalt») за 12 900 грн/т. У лютому «Хмельницький облавтодор» уклав договір на поставку від того ж польського виробника по за 14 600 грн/т.

На торги «Маріупольавтодору» прийшли п’ятеро компаній – ТОВ «Торговий дім “Біоіл”», ТОВ «Укрбітінвест», ТОВ фірма «Алеко», ТОВ «Експо-Трейдінг» та ПП «Інгус Ойл». Усі підприємства пропонували бітум білоруських виробників, перші троє – «Мозирського нафтопереробного заводу», а «Експо-Трейдінг» та «Інгус Ойл» – ПАТ «Нафтан».

Переможець торгів, ПП «Інгус Ойл», у результаті аукціону на 17% понизив свою цінову пропозицію, яка початково становила 16 980 грн за тонну і була найвищою. При цьому, із блоку запитань до процедури відомо, що компанія просила замовника скасувати умову тендерної документації щодо заборони зміни ціни товару упродовж 30 календарних днів з дати укладання договору, а також внести інші корективи у частині можливого підняття ціни.

Зокрема, фірма відмітила некоректність прописаної замовником формули щодо підняття ціни, оскільки вона являє собою співвідношення середніх цін за одиницю товару по Донецькій області на дату поставки та на дату проведення аукціону помножене на ціну одиниці товару, яку постачальник встановив за результатами аукціону.

«Ціна одиниці товару, зазначена постачальником за результатами проведення реверсивного аукціону, може не відповідати середньому арифметичному значенню ціни за одиницю товару на дату проведення реверсивного аукціону, а скоріш за все ціна за результатами аукціону буде відповідати нижчому рівню цін, і це нормально, адже учасники на аукціоні пропонують товар за низькою ціною змагаючись між собою аби виграти на тендері», – пояснив постачальник.

Крім того, «Інгус Ойл» звернуло увагу на те, що формула застосовуватиметься у разі збільшення ціни одиниці товару більш ніж на 5%, проте така умова не відповідає чинному законодавству – у ЗУ «Про публічну закупівля» прописані умови, за яких можлива така зміна, а також її відсоток (не більше 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі).

Одноосібною власницею одеського ПП «Інгус Ойл» є Людмила Барбул із села Малодолинського Одеської області. Раніше компанія належала Наталії Фарині, а керівником був Андрій Фарина. Останній нині є одноосібним власником та керівником ТОВ «Трейдингова компанія «Інгус» (96 млн грн за договорами з бюджетниками від 2015 року).

«Інгус Ойл» у період часу з 2012 року по сьогодні отримало держзамовлень на понад 341 млн грн.

Раніше ГО «Громекс» повідомляла, що ПП «Інгус Ойл» є одним із трьох підприємств, на чиї рахунки ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» протягом 2015 року перевело 101,5 млн грн, отриманих на держпідрядах щодо ремонту та будівництва доріг у Львівській та Київській областях.

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