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За місяць чернівецькі комунальники вдвічі підняли ціну бітуму допугодами

20 Вересня 2017

КП «Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство» 4 серпня внесло зміни в угоду з ТОВ «Компанiя Адванс» про закупівлю бітуму на 16,14 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Згідно договору від 30 червня, до кінця року мали поставити 2 800 т бітуму нафтового дорожнього по 5 766 грн./т, у тому числі 1 400 т – марки БНД 70/100 та 1 400 т – марки БНД 60/90. При цьому торги пройшли із майже двократною формальною економією відносно очікуваної вартості закупівлі.

Згодом умови змінили додатковими угодами дев’ять разів, підвищуючи ціну у зв’язку з коливанням ціни на ринку та відповідно зменшуючи обсяг закупівлі. Зрештою остання додаткова угода з посиланням на довідку Хмельницької торгово-промислової палати встановила ціну 1 245 т бітумів на рівні 12 970 грн./т. Загальна сума договору не змінилась. Таким чином, протягом липня ціна бітуму зросла принаймні вдвічі.

Наприкінці червня КП «Еко-Сан» Лозівської міської ради Харківської області замовило бітум БНД 70/100 по 8 870 грн./т і досі жодного разу не підвищувало ціну. Це майже у півтора рази дешевше від нинішньої ціни чернівецьких комунальників.

На початку липня на тендері Черкаської САД, виграному білоруським облавтодором, бітум БНД-60/90 коштували 9 750 грн./т.

У середині липня КП «Дорожник» Херсонської міської ради замовило бітум БНД 60/90 по 8 970 грн./т, а в серпні підняло ціну до 9 876 грн./т. Однак це все одно на третину дешевше від остаточної ціни для Чернівців.

Нині ТОВ «Біт Трейдінг» із нижчою на 0,02% ціною відхилили, бо воно не надало документи переможця. Дорожчими конкурентами були ПП «Інгус Ойл», ТОВ «Кулон-Груп», ТОВ «Торговий дім «Атлантік», ТОВ «Бітекс» і ТОВ «Торговий дім «Біоіл».

«Компанією Адванс» володіють Тадеуш Вжишневський і Сергій Флорінський.

Усього з 2008 року вона отримала підрядів 81,48 млн грн., із яких 63,24 млн грн. – у нинішнього замовника.

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