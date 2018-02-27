Фірма, яка фігурує в справі про розкрадання на комп’ютерізації Нацбанку, записана на бенефіціара лотереї УНЛ

ТОВ «Софтлайн груп Україна» фігурує у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва щодо зловживань службовим становищем посадовців Національного банку України під час закупівлі програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання на 24,65 млн. грн. Про це відомо з ухвали Дніпровського районного суду від 9 листопада 2017 року.

Кримінальне провадження №42017100000001297 порушено у жовтні минулого року. В його рамках розслідується низка тендерів різних державних органів, у тому числі закупівлі Нацбанку липня-серпня 2016 року програмного забезпечення віртуалізації Vmware за 14,78 млн грн. і обладнання для блейд систем за 9,87 млн грн.

«Софтлайн» продав все це Нацбанку за 24,65 млн. грн. Разом з тим, ці товари були придбані фірмою у ТОВ «Український торгівельний дім» за 20,40 млн грн., яке в свою чергу придбало ці товари у імпортера ТОВ «ІТ дістрібьюшн» за 18,8 млн. грн.

«В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни придбання обладнання та програмного забезпечення над ціною продажу на користь Національного Банку України 5,9 млн. грн.», – вказала прокуратура у клопотанні до суду на доступ до документів НБУ.

Засновником ТОВ «Софтлайн груп Україна» на момент тендеру була компанія «Аксіон Холдінг Кіпр Лімітед» росіянина Ігоря Боровікова, директор фірми «Softline« (Росія).

У травні 2017 року «Софтлайн груп Україна» було внесено у перелік російських компаній, щодо яких Україна застосовує економічні санкції.

Після цього засновником «Софтлайн груп Україна» стала компанія «Тірей лімітед» (Кіпр), чиїм власником є громадянин Великобританії Майкл Джон Фогго, що мешкає у Гонконгу.

У свою чергу, за даними «Youcontrol», Майкл Джон Фогго відомий в Україні як бенефіціар ще трьох компаній: ТОВ «Сага Комюнікейшнз Юкрейн», ТОВ «УНЛ пей» і підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея». Ці три фірми пов’язані з діяльністю найбільшої української мережі гральних закладів УНЛ. Власником опціону на викуп цієї фірми свого часу називав себе народний депутат від БПП Олександр Третьяков. У лютому в уряді зробили спробу прийняти ліцензійні умови, які б залишили на ринку лише одного оператора лотерей “УНЛ”. Однак АМКУ не погоджується з монополізацією ринку.

У цих фірмах Майкл Джон Фогго фігурує бенефіціаром через китайську компанію «Hong Kong Rui Bo investment limited». Жодних інших згадок про іншу власність Фогго в Україні в «Юконтролі» немає.

Директором «Сага Комюнікейшнз Юкрейн» є Сергій Самойленко, також відомий як директор ТОВ «Передові супутникові технології», бенефіціаром котрого є ще один мешканець Гонконгу Аян Хейзел.

Аян Хейзел також є бенефіціаром у ТОВ «Медичний центр «Добробут-Поліклініка» і ТОВ «Ред лтд», співвласником яких є відомий бізнесмен Олег Калашников. Калашников також має частку у фірмах, де його партнерами виступають родичі Бориса Ложкіна, що з 2014 року по серпень 2016 року був головою Адміністрації президента України. Калашніков є співвласником ТОВ «Люксоптика холдінг» з матір’ю Ложкіна Ларисою, і ТОВ «Компанія Медтехніка» разом з його тещою Фірою Шаломовою.

ТОВ «Софтлайн груп Україна» почало вигравати державні тендери в Україні після Майдану у травні 2014 року, отримавши підряди на 136,68 млн грн. до травня 2017 року, коли фірма була внесена в санкційний перелік.

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