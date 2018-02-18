НОВИНИ

18.02.2018

Держкосмос поділив 48 мільйонів на систему «Січ-2М» і супутник «Мікросат-М»

ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи

«Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

«Турбоатом» дав третину мільярда на гідроагрегати колишній фірмі росіян

Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

14,17 мільярда минулого тижня

17.02.2018

«Укргазвидобування» скупилось паливозаправниками МАЗ на 84 мільйони

Нацгвардія скупилась бронею та спецзасобами на 39 мільйонів

Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей

Фірма з орбіти екс-начальника «Енергоатому» допомогла РАЕС розіграти ще 112 мільйонів

Школярам райцентру на Житомирщині купили квадроцикли за 206 тисяч

16.02.2018

Рибу у київські дитсадки за 5 мільйонів постачатиме посередник, який має кримінальну справу

Дві підозрювані у змові фірми розіграли 4 мільйони на дезінфекцію метрополітену в Харкові

У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушень

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

18 Лютого 2018

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 29 грудня уклав угоду з ПП «Арт-Енерго» про будівництво дахової сонячної електростанції за 1,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року для школи №68 по вул. Дозвільній, 3 збудують дахову сонячну електростанцію зі 148 фотоелектричних модулів по 275 Вт, двох інверторів по 20 кВт та іншого обладнання.

Таким чином, загальна потужність електростанції складає 40,7 кВт, а отже, будівництво коштує 29 184 грн., або $1 040 за кВт за курсом на дату підписання договору.

У жовтні 2017 року ДП «Златодар» Держрезерву (м. Золотоноша, Черкаська обл.) замовило дахову сонячну електростанцію майже по стільки ж – $1 022 за кВт.

Тоді  головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що для тендеру держпідприємства у «Прозорро» вказана ціна за кВт загалом відповідає ринку.

«Якщо мова йде про станцію «під ключ», то ціна 1 000$/кВт, в принципі, адекватна», – стверджував він.

Переможець тендеру подав документи на модулі JAP6-60-275/4BB/RE виробництва «Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.» (Китай) та інвертори Conext CL 20000 E і 25000 E від «Schneider Electric» (Франція). Гарантійний строк на роботи становить п’ять років.

Компанія «Арт-Енерго» із с. Сокільники Пустомитівського р-ну зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Руслану Волошину, керує нею Ярослав Бойко. Волошин також володіє ПП «Львівбудавтосервіс» сам та ПП «Двісті двадцять вольт» із Маркіяном Шв’яглою.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження
11 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.02.2018

Донецьк «Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

Львів Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Київ Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

17.02.2018

Рівне Фірма з орбіти екс-начальника «Енергоатому» допомогла РАЕС розіграти ще 112 мільйонів

Житомир Школярам райцентру на Житомирщині купили квадроцикли за 206 тисяч

16.02.2018

Київ Рибу у київські дитсадки за 5 мільйонів постачатиме посередник, який має кримінальну справу

Харків Дві підозрювані у змові фірми розіграли 4 мільйони на дезінфекцію метрополітену в Харкові

І-Франк У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушень

Київ Підлеглі менеджера Юрушева злили 98 мільйонів на футбольні поля, зроблені ФФУ на території Юрушева

Львів Райлікарня на Львівщині купила ліки у потрібної фірми, проігнорувавши вимоги АМКУ

Київ Дружина замгенпрокурора Сторожука заробила 1,5 мільйона з нардепом від «Народного фронту»

15.02.2018

Черкаси ГОшка мера Черкас хоче приватизувати офіси в центрі міста, які поки задешево орендує

Донецьк Охорона водоканалу на окупованій території ОРДЛО подорожчала на 27%

І-Франк На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

14.02.2018

Запоріжжя Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ