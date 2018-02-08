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Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

08 Лютого 2018

Управління освіти Краматорської міської ради (Донецька область) 5 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ФОП Алад’євою Ганною Володимирівною щодо поставки 22 120 літрів соку для навчальних закладів міста за 265 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 15 050 л фруктових соків (за ціною 12,10 грн/літр) та 7 070 л томатного (11,80 за літр). Постачальник має розвозити соки від виробників «Одеського заводу дитячого харчування» та «Консервного заводу Чумаки» додатково затвердженими партіями по 35-ти школах щосереди протягом 2018 року.

За підряд конкурували двоє підприємців з Краматорська – Ольга Фокіна та Ганна Алад’єва. Обоє учасників завантажили свої тендерні документи в дообідній час одного дня, 17 січня, з 19-тихвилинною різницею у часі.

Протягом аукціону підприємці не змінювали своїх первинних тендерних пропозицій, а різниця між виграшною заявкою Алад’євої та програшною пропозицією Фокіної склала 212 грн.

Зауважимо, що учасниці пропонували соки одних і тих самих виробників, вантажоодержувачами яких однаково вказані компанії ТОВ «МК-Сервіс» та УІ ТОВ «Сен-Віал».

Обоє в один день уклали договір з ТОВ «Прайд» (директор Юрій Водолазський) про оренду приміщення на вулиці Дружби, 58 з терміном дії угоди до кінця 2018 року.

Збігається і формат подачі спільних документів, наприклад, договір оренди приміщення завантажений одним rar-архівом з подальшим посторінковим поділом у пдф-файлах.

У тендерній пропозиції замовник додав лише зразок листа-згоди на обробку персональних даних, тож усі інші довідки мали б виглядати довільно та відрізнятися. Натомість, учасниці подали візуально, змістовно та структурно схожі довідки.

Про спільну підготовку деяких з них свідчать характерні забруднення в одних і тих самих частинах аркушів. Такі плями можна побачити на листах-гарантіях, що може свідчити про їхній друк на одному принтері.

Додамо, за даними «Прозорро», з кінця 2015 року Ганна Алад’єва підписала 54 договорів на суму 1,97 млн грн. На рахунку Ольги Фокіної всього два договори вартістю 274 тис. грн.

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