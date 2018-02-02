«Укрпошта» купила у радниці Кубіва дешеві касові апарати за 5 мільйонів і заплатить 16 мільйонів за їх сервіс

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ПАТ «Укрпошта» 15 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Перша українська сервісна компанія» реєстраторів розрахункових операцій на 21,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До березня за 5,43 млн грн. поставлять 1 300 реєстраторів розрахункових операцій Datecs FP-101 Smart із зовнішнім виносним індикатором клієнта, внесених у Державний реєстр РРО, по 4 174 грн.

Виробником є ДочП з 10% ІІ «Компанія «Атлас» белізької фірми «ЕсДжіАй Файненс Лімітед», кінцевим бенефіціаром через яку значиться Дезірі Сінг із Белізу.

Цю модель можна знайти в роздрібному продажу за 6 190 грн. з маленьким індикатором Datecs DPD-204 та за 6 990 грн. з великим індикатором Datecs DPD-202, що у півтора рази дорожче від тендерної ціни «Укрпошти». В іншому інтернет-магазині самі реєстратори продають по 5 571 грн., а індикатори – відповідно по 200 грн. і 1 901 грн.

Ще 16,29 млн грн. піде на технічне обслуговування і ремонт по 149 грн. за послугу для одного реєстратора на місяць на протязі семи років. При цьому ціна згодом може змінюватись по формулі: “Ціна попереднього року * Показник індексу споживчих цін за попередній рік”.

Договір передбачає річний гарантійний строк і забезпечення виконання зобов’язань 5%.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 28,58 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Професійні облікові системи» і ТОВ «Гера-Сервіс».

Столична «Перша українська сервісна компанія» належить дніпровцю Андрію Ткаченку, а директором є Роман Добровольський. Останній у 2016 р. керував ТОВ «Система Трейд» Ігоря Лазарева, Вячеслава Чекунова і Володимира Стоєцького.

Усього з 2015 р. переможець отримав підрядів на 73,53 млн грн., переважно в «Укрпошти» та ПАТ «Українська залізниця».

Власниками суперника «Професійні облікові системи» є Віктор Гавінський, Володимир Копись, Владислав Шмиговатий, Оксана і Юлія Будз та Микола Ковач.

  • Юлія ВолодимирівнаБудз була помічницею на громадських засадах нардепа від БПП Степана Кубіва, доки той не очолив МЕРТ. Потім вона працювала головним спеціалістом відділу аналітичного департаменту забезпечення роботи міністра економічного розвитку і торгівлі, а нині значиться радницею Кубіва в напрямку міжнародної торгівлі.
  • Микола Ковачволодіє ТОВ «Екселліо Трейд» зі Світланою Омелянівною Будз – матір’ю Юлії Будз та дружиною Володимира Будза. Останній колись був помічником екс-міністра енергетики Ігоря Насалика, коли той ще був нардепом. Зараз Будз керує і володіє ТОВ «Тернопільоблгаз» разом із Олегом Гарматюком.
  • Володимир Кописьбув відомий як головний конструктор «Екселліо Трейд» та як провідний інженер ТОВ «ЕТС» зі сфери торгового обладнання.

Засновниками «Гера-Сервіс» є Анатолій Теленченко і Віктор Прошунін. Теленченко також співволодіє ТОВ « ВВС Мотор » з Анатолієм Зябревим і Валентиною Пономаренко та ТОВ «Євро-Сервіс» з Русланою Кисельовою. Прошунін володіє ТОВ «Гера-Трейд» одноосібно та ТОВ «Софт Маркет» з Русланою Кисельовою, а також колись керував нині ліквідованим ЗАТ «ІКС-Маркет».

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