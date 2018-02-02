«Укрпошта» купила у радниці Кубіва дешеві касові апарати за 5 мільйонів і заплатить 16 мільйонів за їх сервіс

ПАТ «Укрпошта» 15 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Перша українська сервісна компанія» реєстраторів розрахункових операцій на 21,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До березня за 5,43 млн грн. поставлять 1 300 реєстраторів розрахункових операцій Datecs FP-101 Smart із зовнішнім виносним індикатором клієнта, внесених у Державний реєстр РРО, по 4 174 грн.

Виробником є ДочП з 10% ІІ «Компанія «Атлас» белізької фірми «ЕсДжіАй Файненс Лімітед», кінцевим бенефіціаром через яку значиться Дезірі Сінг із Белізу.

Цю модель можна знайти в роздрібному продажу за 6 190 грн. з маленьким індикатором Datecs DPD-204 та за 6 990 грн. з великим індикатором Datecs DPD-202, що у півтора рази дорожче від тендерної ціни «Укрпошти». В іншому інтернет-магазині самі реєстратори продають по 5 571 грн., а індикатори – відповідно по 200 грн. і 1 901 грн.

Ще 16,29 млн грн. піде на технічне обслуговування і ремонт по 149 грн. за послугу для одного реєстратора на місяць на протязі семи років. При цьому ціна згодом може змінюватись по формулі: “Ціна попереднього року * Показник індексу споживчих цін за попередній рік”.

Договір передбачає річний гарантійний строк і забезпечення виконання зобов’язань 5%.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 28,58 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Професійні облікові системи» і ТОВ «Гера-Сервіс».

Столична «Перша українська сервісна компанія» належить дніпровцю Андрію Ткаченку, а директором є Роман Добровольський. Останній у 2016 р. керував ТОВ «Система Трейд» Ігоря Лазарева, Вячеслава Чекунова і Володимира Стоєцького.

Усього з 2015 р. переможець отримав підрядів на 73,53 млн грн., переважно в «Укрпошти» та ПАТ «Українська залізниця».

Власниками суперника «Професійні облікові системи» є Віктор Гавінський, Володимир Копись, Владислав Шмиговатий, Оксана і Юлія Будз та Микола Ковач.

Юлія ВолодимирівнаБудз була помічницею на громадських засадах нардепа від БПП Степана Кубіва, доки той не очолив МЕРТ. Потім вона працювала головним спеціалістом відділу аналітичного департаменту забезпечення роботи міністра економічного розвитку і торгівлі, а нині значиться радницею Кубіва в напрямку міжнародної торгівлі.

Микола Ковачволодіє ТОВ «Екселліо Трейд» зі Світланою Омелянівною Будз – матір’ю Юлії Будз та дружиною Володимира Будза. Останній колись був помічником екс-міністра енергетики Ігоря Насалика, коли той ще був нардепом. Зараз Будз керує і володіє ТОВ «Тернопільоблгаз» разом із Олегом Гарматюком.

Володимир Кописьбув відомий як головний конструктор «Екселліо Трейд» та як провідний інженер ТОВ «ЕТС» зі сфери торгового обладнання.

Засновниками «Гера-Сервіс» є Анатолій Теленченко і Віктор Прошунін. Теленченко також співволодіє ТОВ « ВВС Мотор » з Анатолієм Зябревим і Валентиною Пономаренко та ТОВ «Євро-Сервіс» з Русланою Кисельовою. Прошунін володіє ТОВ «Гера-Трейд» одноосібно та ТОВ «Софт Маркет» з Русланою Кисельовою, а також колись керував нині ліквідованим ЗАТ «ІКС-Маркет».

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