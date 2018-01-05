У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу

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05 Січня 2018

КМДА оголосило конкурс на залучення інвесторів по облаштуванню зупинок громадського транспорту в Києві.

Оголошення опубліковано в комунальній газеті «Хрещатик» від 22 грудня. Конкурсна документація видаватиметься протягом 30 днів з моменту публікації.

Орієнтовна вартість кожного зупиночного комплексу становить 355 тис грн. з ПДВ, у тому числі павільйон очікування (15 кв м) – 115 тис грн., кіоск (до 15 кв м) – 149 тис грн., благоустрій території – 50 тис грн., інформаційне табло – 40 тис грн., кнопка тривоги – 1 тис грн.

Виставлені на конкурс 994 зупинки розподілені на нерівномірні лоти. В найбільший лот ввійшли чверть зупинок – 242 шт, ще 109 ввійшли у другий лот. Дві третини зупинок розбиті у лоти по 10-50 штук. (Тут можна скачати файл з адресами і пасажиропотоком зупинок на сторінках 131-171).

У мережі «Фейсбук» створено групу противників цього конкурсу під назвою «Малый бизнес Украины Объединяйся». До умов конкурсу висувають претензії у дискримінаційних умовах – неможливості для малого бізнесу зібрати достатні кошти для інвестування  великі пакети об’єктів і відсутність можливості інвестувати у один чи кілька зупинок.

Окрім інвестування у самі зупинки, переможці конкурсів мають зробити інші внески.

Переможець конкурсу має заплатити «Київпастрансу» не менше 3,3% на створення соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури Києва. І зрештою розмір цього внеску є основним критерієм для визначення переможця.

Також інвестор має заплатити «Київському інвестиційному агентству» 1% від орієнтовної вартості об’єкта інвестування у якості компенсації за виконання підготовчих робіт. На всі ці виплати учасник конкурсу має надати забезпечення у вигляді банківської гарантії.

К-ть зупинок по лоту Загальна вартість, грн. Виплата на інфраструктуру, грн.
242 85 910 000 2 577 300
109 38 695 000 1 160 850
99 35 145 000 1 054 350
45 15 975 000 479 250
50 17 750 000 532 500
50 17 750 000 532 500
50 17 750 000 532 500
25 8 875 000 266 250
25 8 875 000 266 250
25 8 875 000 266 250
25 8 875 000 266 250
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
20 7 100 000 213 000
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
10 3 550 000 106 500
9 3 195 000 95 850

Також учасник має надати гарантію строком дії до 6 місяців на сплату банком 60% від орієнтовної загальної вартості інвестування «у випадку, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанту договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору».

Строк дії інвестиційних угод становить 10 років. Право власності на павільйон та кіоск належить інвестору, павільйон до закінчення строку дії угоди передається до комунальної власності.

«Київпастранс» має вжити заходи по звільненню 20-метрової зони довкола зупинок від тимчасових споруд, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

Основним критерієм визначення переможця є розмір коштів на створення соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури Києва. Серед додаткових критеріїв першим вказано «надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів».

У випадку успішного проведення конкурсу по всім лотам, в усі 994 зупинки має бути інвестовано не менше 353 млн грн., а комунальники отримають не менше 11 млн грн. на інфраструктуру і не менше 3,5 млн грн. на підготовку самого конкурсу.

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