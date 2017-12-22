Кличко уповноважив представляти мерію в судах юриста без диплома

Звільнений з посади заступника мера Києва через підозри у підробці диплома про вищу юридичну освіту Володимир Бондаренко став довіреною особою мерії в адміністративних судах.

Про це йдеться в розслідуванні Максима Савчука для програми «Схеми».

У травні цього року журналісти встановили, що Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав диплом спеціаліста в Інституті післядипломної освіти Київського університету імені Шевченка. Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

На початку червня Бондаренка відсторонили від роботи в КМДА. Хоча продовжували платити зарплатню та премії – у червні та липні він отримав понад двадцять тисяч гривень надбавки за інтенсивність праці й виконання важливої роботи. При цьому будь-якої роботи він просто не міг виконувати, бо ж був офіційно відсторонений.

«Особа є відсторонена від виконання своїх обовязків. І нараховувати якісь додаткові надбавки за ефективність праці, якої фактично не було, – це фактично розтрата неправомірна грошових коштів», – сказав юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін.

А 22 серпня, коли стало зрозуміло, що справа з дипломом дійде до суду, мер Віталій Кличко підписав розпорядження про звільнення Бондаренка. А після цього Кличко підписав спеціальні довіреності, якими наділив свого екс-заступника повноваженнями представляти інтереси міста у найвищих судових інстанціях. Підтвердженням його роботи на мерію є також той факт, що Володимира Бондаренка возять на службовій автівці, він має допуск до адмінбудівлі КМДА.

«Після того, як він (Кличуко-ред.) його звільнив за сфальшований диплом, він на нього виписав довіреності представляти всю київську громаду, представляти столицю, по суті, представляти Київську міську раду в усіх адміністративних інстанціях, усіх судах адміністративних, представляти київську громаду в Мін’юсті. Усі ті функції, які раніше він мав офіційно як заступник Кличка, після звільнення він йому передав у форматі довіреності», – розказав народний депутат Юрій Левченко.

Віталій Кличко не зміг пояснити, чогму Бондаренко став уповноваженою особою мерії в адмінсудах. «У нас відкрита будівля. До нас приїжджають усі активісти, будь-яка людина може прийти. Чому він користується автівкою, яка належить Київраді? Не можу вам про це сказати. Він не працює. Щодо довіреності, я підписую якщо не сотні, то тисячі документів кожен день. І пам’ятати кожен документ я не можу», – відповів Віталій Кличко.

Після оголошення прокуратурою Києва підозри за фактом використання завідомо підробленого документа та сприяння в його виготовленні минуло понад три місяці. Нині ж у суді розглядається клопотання про звільнення Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності в зв’язку з терміном давності, про що повідомила речниця київської прокуратури Надія Максимець.

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