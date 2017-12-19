Академія Мінекології віддала 4 мільйони за поліграфію та сайт спілці голови ради при Міністерстві

Громадська спілка «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування» виграла два тендери на загальну суму 4,22 млн грн., які були організовані держзакладом «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» (ДЕА) Міністерства екології та природних ресурсів. Про це повідомляється на сайті міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ), на якому опубліковано матеріал еколога ЕПЛ Петра Тєстова.

24 листопада академія замовила спілці розроблення інформаційної системи (веб-порталу) з питань екологічної освіти, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів за 1,89 млн грн., а 5 грудня розроблення та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики для підвищення кваліфікації працівників природоохоронних органів та комплексної екологічної підготовки держслужбовців центральних та місцевих органів влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників територіальних громад та громадських інспекторів з охорони навколишнього середовища за 2,32 млн грн.

У першому тендері академія відхилила майже в 10 разів дешевші пропозиції двох інших учасників: ТОВ «Айті крон» пропонувало 199 тис грн., а ФОП Олег Шевенко 200 тис грн. Причинами відхилення заявок конкурентів були «відсутність діяльності в сфері екологічної освіти» та «відсутній досвід наповнення веб-порталу матеріалами зі сталого розвитку».

Згідно з документацією, левова частка суми (1,23 млн грн.) буде витрачена на розробку технічної складової порталу, яка є стандартною для будь-якого порталу і не вимагає спеціальних екологічних знань. І лише 662 тис грн. буде витрачено на створення матеріалів з питань охорони довкілля.

«Можна констатувати, що, по-перше, на «технічну» складову порталу витрачено на 1 млн грн. (в 6 разів) більше, чим це пропонували конкуренти, а по-друге, в тендері було спеціально поєднано розробку «технічної» частини порталу та створення навчальних матеріалів з питань охорони довкілля, аби відхилити пропозиції «неправильних» учасників», – написала ЕПЛ.

Щодо другого тендеру, то виконавець повинен розробити 7 книжок обсягом 120-180 сторінок, присвяченим різноманітним аспектам охорони природи, за 8 днів.

«Зробити це протягом цього терміну нереально, і, напевно, у ДЕС та ГС була вже попередня домовленість щодо виконання цих робіт», – вважає ЕПЛ.

Середня вартість друку однієї книги складе близько 342 грн. А вартість повного комплекту з 7 підручників буде коштувати більше 2 тис грн. «Виникає сумнів у доцільності витрачення таких коштів на паперові видання в умовах широкого поширення електронних носіїв інформації», – написала ЕПЛ.

Засновниками ГС «Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування» є ГО «Жива Планета – Стале Майбутнє», ВГО «Жива Планета» та ВГО «Чиста Хвиля». Керівником перших двох є голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів Світлана Берзіна, а «Чистою Хвилею» керує екс-голова громадської ради при міністерстві часів Януковича Валентин Савицький, у якого Берзіна була заступником. Очолювана Берзіною «Жива Планета» неодноразово вигравала тендери від ДЕА на проведення різних досліджень сумнівної доцільності та якості.

З лютого 2008 р. по жовтень 2010 р. під час мерства Леоніда Черновецького Берзіна очолювала Київський зоопарк. Її діяльність на цій посаді постійно супроводжувалась скандалами. Зокрема, гинули тварини через незакупівлю якісних кормів та неналежні умови утримання.

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