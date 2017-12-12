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«Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

12 Грудня 2017

КК «Київавтодор» 8 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Спеціалізоване будівельно-монтажне управління «Підряд» капітальний ремонт бульвару Академіка Вернадського за 68,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року бульвар відремонтують на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Семашка довжиною близько 1,7 км.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 з полімером (Б-20 МКА) коштує 2 195 грн./т, а щільний крупнозернистий Б-40 МКА – 2 154 грн./т, що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Бетонні бортові камені М300 коштують 120 грн./шт., гранітні 1ГП – 560 грн./шт. Останні можна знайти у гуртовому продажу на 75% дешевше – по 320 грн./шт.

Бетон В15 М200 більше 40 мм обійдеться у 1 045 грн./куб. м, що не перевищує ринок.

Щебінь М1000 20-40 мм замовили по 265 грн./куб. м, а природний рядовий пісок – по 206 грн./куб. м.

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років, на бетонний і залізобетонний бортовий камінь, азбестоцементні труби, чавунні люки та зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки – 10 років, на покриття з асфальтобетону і плитки – 5 років, на розмітку пластиком – рік.

На заробітну плату піде 3,37 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 385 тис грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 69,50 млн грн.

ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4» (Брест, Білорусь) в АМКУ домоглося вилучення з тендерної документації дискримінаційних вимог щодо одночасного завірення перекладу документів і бюро перекладів, і нотаріусом, певних умов одностороннього розірвання договору замовником, залучення працівників саме у складі представництва, а також досвіду аналогічних робіт в обсязі не менше 50% від площі асфальтобетонного покриття на нинішній закупівлі. Однак згодом скаржник так і не прийшов на торги.

Конкурентами були ПП «Київшляхбуд» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова і ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Власниками «СБМУ «Підряд» нині є Григорій Жабський, Тетяна Казнодій, Андрій Сороченко, Юлія Татарінова, Сергій Богатирьов, а також Ганна Скіценко – дочка екс-гендиректора «Київавтодору» та екс-депутата Київради («УДАР») Володимира Жукова. У 2002-2005 рр.. Жуков сам входив до складу власників фірми.

Усього з 2008 р. переможець виграв тендерів на 822,93 млн грн.

У березні 2014 р. Жуков звільнився з посади за власним бажанням. Цьому передувала перевірка «Київавтодору», що виявила завищення цін на закупівлі товарів (переплата 4,5 млн грн. на солі, ще 2,4 млн грн. на пальному), а також можливу корупційну складову при наймі підрядників – при наявності 12 власних комунальних підприємств 95% робіт з поточного ремонту доріг виконувала компанія, близька до Жукова.

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, також НАБУ  розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

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