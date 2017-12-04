Академія МВС розіграла між одноофісниками півмільйона за яйця, на третину дорожчі від ринку

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03.12.2017

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Комунальники під виглядом будівництва котелень розіграли мільйон на технагляд між пов’язаними учасниками

8,98 мільярда минулого тижня

Армія заправилась бензином в «Укргазвидобування» на 116 мільйонів

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02.12.2017

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ДВНЗ «Національна академія внутрішніх справ» 23 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Фірма «Вікторія» яєць на 427 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року в Івано-Франківськ, Київ та села Віта Поштова і Хотянівка на Київщині поставлять 142 200 шт. курячих яєць першої категорії по 30 грн. за десяток.

За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК від 31 жовтня, яйця І категорії коштували в середньому 22,91 грн. за десяток. Це на 31% дешевше від тендерної ціни.

Крім того, у жовтні Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради замовило їх по 24 грн. за десяток,         КП «Відділ освіти Павлоградської міської ради» – по 21,90 грн. за десяток, а Національний інститут раку – по 19,80 грн. за десяток.

Залишковий термін зберігання має бути не менше 80% від загального.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 223 тис грн.

Столична «Фірма «Вікторія» на чолі з Іриною Паламарчук належить Наталії Малєванчук, а єдиний конкурент ТОВ «Продстандарт» – Людмилі Дорошенко. За даними системи «YouControl», обидва учасника разом із купою інших підприємств зареєстровані за однією масовою адресою – вул. Михайла Грушевського, будинок 28/2, нежитлове приміщення 43.

Власниця переможця Малєванчук також володіє ПП «Роса». До 2011 року вона керувала МПП фірма «Тарас» колишнього керуючого справами Апарату Верховної Ради Григорія Сітайла – батька судді  Київського апеляційного господарського суду Лесі Сітайло.

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