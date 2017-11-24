Фірму Лабазюка підозрюють у прихованій приватизації держзаводу за допомогою збиткової мирової угоди

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24 листопадаа 2017

Головне управління Нацполіції у Хмельницької області підозрює ліквідатора державного підприємства «Завод «Маяк» (с. Гвардійське Хмельницький район) і службових осіб TOB «Інвестиційна компанія «Вітагро» у прихованій приватизації держпідприємства. Про це повідомляє «Незалежний громадський портал» з посилання на ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 9 листопада.

Слідство вважає, що ліквідатор ДП «Завод «Маяк» у змові зі службовцями «Вітагро» зловживав службовим становищем та діяв в інтересах приватної фірми, і коли у Госпсуді Хмельницької області розглядалася справа про банкрутство, то умисно уклав завідомо збиткову для держпідприємства мирову угоду між ДП «Маяк», кредиторами та третьою особою – «Вітагро».

Згідно з мировою угодою, «Вітагро» сплатило борги ДП «Завод «Маяк» перед кредиторами і отримало у власність всі майнові активи держпідприємства. В результаті, на думку слідства, відбулась прихована приватизація ДП «Маяк», що спричинило збитки державі, сума яких встановлюється.

У 2016 р. Госпсуд Хмельницької області припинив провадження у справі про банкрутство держзаводу «Маяк», яке розпочалося у травні 2015 р. Суддя Яроцький затвердив мирову угоду, згідно з якою «Вітагро» гасить борги держпідприємства перед кредиторами на загальну суму 1,3 млн грн. Після ліквідації всіх боргів «Вітагро» стає власником частини майнових активів заводу «Маяк» загальною вартістю 1,1 млн грн., до якої входять будівлі, споруди, передавальні пристрої та обладнання заводу.

ДП «Завод «Маяк» належить Міністерству промислової політики України, головою комісії з припинення або ліквідатором вказано Володимира Василюка.

ТОВ «Інвестиційна компанія «Вітагро» створено у травні 2012 року з пропискою у Волочиську Хмельницької області. Основний вид діяльності – управління фондами. Засновниками є народний депутат з групи «Воля народу» Сергій Лабазюк і ТОВ «Група компаній «Вітагро». Кінцевим власником записаний Сергій Лабазюк.

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