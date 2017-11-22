Депутати планують віддати 5 тисяч гектарів родичам скандального члена Вищої ради правосуддя

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22 листопадаа 2017

Житомирська обласна рада планує передати в оренду ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Альянс молодої сили» 5,20 тис га мисливських угідь.

Про це з посиланням на відповідний проект рішення депутатів повідомляє «Житомир.інфо».

Заплановано передати угіддя кварталах №№ 1-99 Левківського лісництва ДП «Житомирське лісове господарство» на території Левківської сільської ради Житомирського району терміном на 25 років. Оренда угідь погоджена Житомирською ОДА.

Від «Наших грошей»

«ВГО «Альянс молодої сили» зареєстроване на початку 2015 року в Житомирі на вул. Перемоги 54 в квартирі одного з засновників – 48-річного Дмитра Гречківського. Серед засновників – Ірина Гречківська, Олександр Колядін та Олександр Мішковець.

Всі вони прописані в Житомирі.

Вадим Гречківський (ліворуч)

Керівником та співзасновником є Гречківський Вадим Дмитрович, який проживає в Києві.

Вадим Гречківський у мережі Facebook товаришує з членом Вищою ради правосуддя Павлом Гречківським і активно постить про нього матеріали ЗМІ.

Батько члена ВРД Павла Гречківського – Микола, розповідав про себе, що він  із с. Туровець Житомирської області і що в нього є брат  Володимир. Людина з ПІБ Гречковський Володимир Павлович по договору дарування отримала в с. Ту ровець в подарунок будинок у 2012 році. Цей же Володимир Гречковський  був зареєстрований по одній адресі в Житомирі з засновником «ВГО «Альянс молодої  сили» Дмитром Гречківським.

Нагадаємо, Павло Гречківський підозрюється в замаху на шахрайство, а саме у вимаганні $500 тис за нібито вплив на прийняття судом необхідного рішення. ГПУ намагалася відсторонити його від посади, але Вища рада правосуддя відмовила у клопотанні. Справа спрямована в суд.

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