У Полтаві пійманий на поборах поліцейський відбувся штрафом, пообіцявши здати свого шефа

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Колишнього заступника начальника відділення поліції №2 у Полтаві Павла Педуна засудили до штрафу у 25 500 грн. за отримання хабара. Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду Полтави від 6 листопада, яким затверджено угоду про визнання винуватості між Педуном та прокуратурою.

Згідно з матеріалами суду, Педун разом зі своїм керівником – начальником відділення поліції №2 у Полтаві – вимагав від підприємців щомісячні хабарі за можливість безперешкодно займатися підприємницькою діяльністю на території Подільського району, а точніше торгувати м’ясом та алкогольними напоями без ліцензії та у невстановлених для цього місцях.

«Такса» складала 200 грн. в день з одного підприємця, і 4-5 тис. грн. в місяць з торговця алкогольними напоями.

Тим, хто відмовлявся платити, Педун погрожував прикрити бізнес, а тим, хто платив, обіцяв вплинути на дільничних офіцерів поліції, щоб вони не складали протоколи про адміністративні правопорушення за торгівлю у невстановлених місцях.

Слідство задокументувало два факти отримання поліцейським хабарів – 3 тис. грн. і 2 тис. грн.

Після отримання 9 серпня чергової частини хабара у 4 тис. грн. Педуна і його начальника затримали.

Педун уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Його дії кваліфікували за ч.2 ст. 369-2 КК – одержання хабара для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Згідно з укладеною угодою, Педун зобов’язався «сприяти органам досудового розслідування у розкритті іншого тяжкого злочину відносно начальника ВП №2 Полтавського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області».

Зокрема, він зобов’язався давати правдиві покази щодо часу, місця та способу вимагання та отримання хабарів начальником відділення поліції №2; брати участь у слідчих та процесуальних діях; свідчити у суді тощо.

Справа проти колишнього начальника ВП №2 Полтавського відділення поліції ще розглядається в Октябрському райсуді Полтави. Йому інкримінують ч. 3 ст.368 КК – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Ця стаття передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 

ФОТО: Офіційний сайт прокуратури Полтавської області

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