Знайомі фірми розіграли донецьких комунальників, накрутивши на металопрокаті 40%

ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 7 листопада за результатами відкритих торгів уклало договір з ПП «Багатопрофільний альянс “СВВ-1″» щодо поставки листів сталі на загальну суму 654 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Компанія має поставити 22 тонни гарячекатаного листу різних типорозмірів. По кожній позиції із специфікації зафіксована переплата у порівнянні з ринковими цінами на аналогічні листи близько 40% (див. таблицю нижче).

На аукціоні конкурували дві фірми – ТОВ «Полиметстрой» та ПП «Багатопрофільний альянс “СВВ-1″». Жодна з них не знижувала своїх початкових цінових заявок. Перемога дісталась фірмі «СВВ-1», чия пропозиція була дешевшою на 156 грн (0,02%) .

Фірми завантажили документи на сторінці закупівлі в один день, 16 жовтня, з різницею в часі у три години. Довідки про наявність працівників є схожими візуально, крім того, у фірм працює людина з однаковими ПІБ – Сторож В.В.

Раніше обидві фірми подавали аналогічні довідки про наявність працівників. Так, серед кадрів «СВВ-1» бухгалтером працювала Кадирова В.В.

Зауважимо, що сестрою власника «Полиметстрою» Дениса Кадирова є Олена Антіпова. Людина з таким прізвищем також числиться серед працівників «СВВ-1».

ТОВ «Полиметстрой» зареєстроване у Костянтинівці на Донеччині в квартирі свого власника – Дениса Кадирова. З моменту заснування підприємства у 2005 році, Кадиров володіє нею одноосібно. У березні цього року в рамках допорогової закупівлі фірма отримала замовлення від «Донецьктеплокомуненерго» щодо поставки сталевих відводів за 462 тис. грн.

ПП «Багатопрофільний альянс “СВВ-1″» зареєстроване у Запоріжжі наприкінці 2006 року. Засновником є ще один мешканець Костянтинівки – Олександр Чайка.

У період часу з вересня 2016 року по сьогодні фірма підписала 7 договорів на суму 3,80 млн грн. Замовником у всіх випадках виступило «Донецьктеплокомуненерго».

На одному з літніх аукціонів, де конкуренцію «СВВ-1» склав «Полиметстрой», сторони спершу домовились про вартість 46 т гарячекатаних листів (5 мм, 1500х6000) на рівні 1,15 млн грн (20 831 грн/т), а через два місяці, у вересні, внесли зміни щодо обсягів замовлення – 42 т за 1,15 млн грн (27 200 грн/т). Тобто, ціна однієї тони прокату зросла на 30%.

№ з/п Найменування Товару Договірна ціна за од., грн з ПДВ Ринкова ціна за од., грн з ПДВ 1 Сталь листова з чечевидним рифленням 30025 21365 2 Лист г/к 3,00 мм ст.3 29403 20730 3 Лист г/к 5,00 мм ст.3 29485 20630 4 Лист г/к 6,00 мм ст.3 29842 20880 5 Лист г/к 8,00 мм ст.3 29110 20880 6 Лист г/к 10,00 мм ст.3 29110 20730 7 Лист г/к 12,00 мм ст.3 29475 20880 8 Лист г/к 14,00 мм ст.3 29475 20880 9 Лист г/к 16,00 мм ст.3 29800 21050 10 Лист г/к 20,00 мм ст.3 29800 21050 11 Лист г/к 30,00 мм ст.3 32077 22635 12 Лист г/к 40,00 мм ст.3 32077 22535

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