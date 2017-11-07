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«Київпастранс» розіграв у гнізді «Механіки» 4 мільйони на шпали із кріпленнями

07 листопадаа 2017

КП «Київпастранс» 31 жовтня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «АТ Механіка» про закупівлю шпал на 3,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять 2 тис залізобетонних шпал із пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ по 1 788 грн./шт. Із них 1 200 шт. призначені для залізничних рейок Р65, а 800 шт. – для трамвайних рейок з шириною підошви 150 мм.

Ціна майбутньої угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,60 млн грн.

Київська «АТ Механіка» має виробничі потужності у Хмельницькому. Її засновниками є директор Віталій Руденко, Олена Закапко, Олексій та Яніна Івановські, Валентин Українець, Надія Федорова і Світлана Федюшина – дружина екс-заступника гендиректора «Укрзалізниці» Юрія Федюшина. Івановський і Федорова мають кілька патентів на залізничні деталі.

Єдиним конкурентом з очікуваною ціною було ПП «Мікатор» Володимира Власенка, причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. Воно пропонувало продукцію за ТУ У 26.6-23721759-012:2008, які йому дозволила використовувати «АТ Механіка».

У держреєстрі суперник зі статутним капіталом 100 грн. вказав номер телефону 0444011124, яким користується переможець «АТ Механіка».

Зараз «Мікатор» зареєстрований по вул. Гарматна, 20. Однак його колишня адреса по вул. Борщагівська, 152-В співпадає з нинішньою адресою ТОВ «Федер», співзасновниками якого є згадана Олена Закапко та екс-директор АТ «Механіка» Анатолій Олексійович Івановський. Останній донедавна із тим же Власенком володів ТОВ «Науково-дослідний інститут «Редуктор», що нині переоформлене на Ібрагіма Мохаммеда Мустафу з Росії.

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