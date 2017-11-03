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В Покровську ФОПи зі спільним бухгалтером розіграли ремонт школи за 600 тисяч

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02.11.2017

Залізничники купили вугілля у фірми з найдорожчою пропозицією, яка відразу підняла їм ціни ще на 10%

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Нацбанк за 65 мільйонів замовив Злочевському газ на наступний рік за жовтневою ціною «Нафтогазу»

03 листопадаа 2017

Національний Банк України 31 жовтня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» про постачання природного газу на 65,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік для 22 об’єктів по всій Україні замовили 8,04 млн куб. м газу по 8 100 грн. за тисячу кубометрів. Повну вартість заявленого місячного обсягу газу сплачуватимуть до 1 числа місяця, що передує місяцю поставки.

Це трохи дешевше від жовтневого промислового тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз» за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, який становив 8 165 грн./тис куб. м.

Ціна тверда і не змінюється протягом дії договору. ТОВ «Юз-Газ» заявило, що цей пункт суперечить законодавству, бо ціна газу коливається на ринку протягом року. Замовник у відповідь зазначив, що в договорі сказано: істотні умови можуть змінюватись у випадках, передбачених чинним законодавством у сфері публічних закупівель.

Ціна угоди на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,01 млн грн.

«Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» належить екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Єдиний конкурент ТОВ «Промспецгаз» пропонував на 13% нижчу ціну, але відмовився підписувати договір, тож його пропозицію відхилили.

Фірма-суперник зі статутним капіталом 888 грн. належить Дмитру Ветоху. Донедавна співзасновницею також була Лариса Козаченко, до того – один Ярослав Кузьменко, а ще раніше – Юрій Бучаков. Ветох керував нині ліквідованим запорізьким ТОВ «Гронінген» киянина Сергія Базильського та белізького офшору «Ліоранта Інвестмент Лімітед».

Усього з червня 2016 року «Промспецгаз» отримав підрядів на 37,77 млн грн.

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