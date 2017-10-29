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«Мотор Січ» за $6,8 мільйона відремонтує двигуни «Русланів» для «Укроборонпрому»

29 Жовтня 2017

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 19 жовтня уклало угоду з ПАТ «Мотор Січ» про ремонтні роботи на $6,80 млн, або близько 179,66 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня 2019 року виконають капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100 «Руслан».

Гарантійний строк становить сім років.

Нещодавно ДП «Антонов» замовило ДП «Івченко-Прогрес» аналогічні послуги для двох двигунів цього типу за $6,80 млн. Обидва ці підприємства входять в «Укроборонпром».

Завод «Мотор Січ» контролюється народним депутатом України В’ячеславом Богуслаєвим (раніше Партія регіонів, зараз «Воля народу»).

«Авіакон» входить у державний концерн «Укроборонпром», який з літа 2014 року очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду першого заступника секретаря СНБО та курує діяльність «Укроборонпрому».

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