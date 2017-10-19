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19.10.2017

Покровські медики скупилися вугіллям у фірми, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму

Рідна фірма головного дорожника Сум випхала азербайджанців з торгів на 99 мільйонів завдяки дискримінаційному листу «Укравтодора»

Миколаївські стивідори купили Toyota Highlander за 1,3 мільйона

Армія дає новачку 64 мільйони на одяг, викинувши дешеву стару фірму з його ж сім’ї за недотримання угод

СБУшний заступник Москаля задекларував 400 тисяч євро, а нерухомість записав на тестя

Залізниця за 97 мільйонів замовила «Юнікону» подекуди дешевші запчастини до пасажирських вагонів, ніж торік

«Антонов» заплатить 182 мільйони за ремонт двигунів «Русланів»

18.10.2017

Співробітників Мін’юсту «волею міністра» змушували писати заяви на звільнення без дати

Слов’янські комунальники уклали угоди на монтаж майданчиків, які вже працюють два місяці

На Київщині сільський голова отримав 3 роки за земельні махінації

Донецька ОДА замовила басейн за 47 мільйонів фірмі, якій за тиждень до того анулювали ліцензію

«Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

«Укргазвидобування» ледь не програло 1,3 мільярди фірмі, у яку зайшли «портновці» і Фукс

Нова фірма улюбленців «Укргідроенерго» виграла 56 мільйонів на дорогуватий переїзд через Канівську ГЕС

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«Антонов» заплатить 182 мільйони за ремонт двигунів «Русланів»

19 Жовтня 2017

ДП «Антонов» 9 жовтня уклало угоду з ДП «Івченко-Прогрес» про ремонтні послуги на $6,80 млн, або 181,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 року виконають капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М двох авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100 «Руслан».

Гарантійний строк становить сім років.

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені Академіка О.Г.Івченка входить у державний концерн «Укроборонпром», який з літа 2014 року очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду першого заступника секретаря СНБО та курує діяльність «Укроборонпрому».

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НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.10.2017

Донецьк Покровські медики скупилися вугіллям у фірми, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму

Суми Рідна фірма головного дорожника Сум випхала азербайджанців з торгів на 99 мільйонів завдяки дискримінаційному листу «Укравтодора»

Миколаїв Миколаївські стивідори купили Toyota Highlander за 1,3 мільйона

18.10.2017

Донецьк Слов’янські комунальники уклали угоди на монтаж майданчиків, які вже працюють два місяці

Київщина На Київщині сільський голова отримав 3 роки за земельні махінації

Донецьк Донецька ОДА замовила басейн за 47 мільйонів фірмі, якій за тиждень до того анулювали ліцензію

Київ «Київпідземшляхбуд» розіграв на «паперових» торгах мільярд на секретний ремонт каналізації Києва

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Одеса Одеські портовики розіграли 6 мільйонів за чотири «Фольксвагени»

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