«Антонов» заплатить 182 мільйони за ремонт двигунів «Русланів»

ДП «Антонов» 9 жовтня уклало угоду з ДП «Івченко-Прогрес» про ремонтні послуги на $6,80 млн, або 181,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 року виконають капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М двох авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100 «Руслан».

Гарантійний строк становить сім років.

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені Академіка О.Г.Івченка входить у державний концерн «Укроборонпром», який з літа 2014 року очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду першого заступника секретаря СНБО та курує діяльність «Укроборонпрому».

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