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Залізниця за мільярд замовила «Елементу» дизель дешевше від ринку, але без формули

24 Жовтня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 20 жовтня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «Елемент Нафта» про постачання дизельного палива на загальну суму 894,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу залізниця планувала закупити 40 тис т дизпалива, однак потім на вимогу ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» зменшила обсяг у зв’язку зі зростанням ринкових цін.

Зрештою до кінця року поставлять 37 580 т виготовленого цьогоріч дизпалива Євро 4 або Євро 5 по 23 800 грн./т.

Це на 11% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 26 380 грн./т.

При цьому ціна палива не прив’язана формулою до світових котирувань, так само як це було і в інших великих угодах на постачання палива залізниці та армії, по яким НАБУ зараз веде кримінальні провадження через безпідставні підвищення закупівельної ціни додатковими угодами.

Виробниками палива будуть ВАТ «Мозирський НПЗ», ВАТ «Нафтан» (Білорусь), АТ «Куйбишевський НПЗ», АТ «Новокуйбишевський НПЗ», філії «Новойл» і «Уфанафтохім» ПАТ АНК «Башнєфть» (Росія), «Reliance Partnership Refinery» (Індія) або «Koch HC Partnership Refinery» (Нідерланди).

Передбачено забезпечення виконання кожного з договорів у розмірі 5%.

Сума угод на 0,8% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 901,17 млн грн.

У торгах також брали участь вищезгаданий «ТД «Сокар Україна», ТОВ «Газтрейд»,

ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» і ПП «Окко Контракт», причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Фірма «Елемент Нафта» належить Борису Ганджі – київському гонщику та екс-співробітнику російського холдингу «ТНК-ВР». Вона відноситься до дніпропетровсько-київської паливної групи фірм Полюс-Манго-Елемент. З іншою фірмою групи – ТОВ «Елемент-СА» – «Укрзалізничпостач» судився через невиконання угоди вартістю майже в півмільярда гривень.

Як пише «EnKorr», група «Елемент» включає компанії «Mango» (роздрібна реалізація), «Манго Трейд» (дрібний гурт), преміальний бренд АЗС «Ultra» і ТД «Елемент» (великий гурт). Нині формується холдинг «Unimex», який об’єднає ці структури.

Нещодавно переможець оскаржив в АМКУ чотири активні тендери «Укрзалізниці» на закупівлю 36 тис т дизелю очікуваною вартістю 901,08 млн грн.

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