Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

Суд визнав винним начальника митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФСУ Григорія Стратулата в одержанні хабарів за сприяння у безперешкодному митному оформленні товарів та призначив йому штраф у 25,5 тис. грн. Про це свідчить вирок Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 13 жовтня, яким було затверджено угоду про визнання винуватості між Стратулатом та прокуратурою.

Як зазначається у матеріалах суду, у лютому цього року Стратулат пообіцяв директору ТОВ «Наностіл» за винагороду вплинути на «заступника начальника Дніпропетровської митниці ДФС України щодо не перешкоджання ним через підпорядкованих працівників господарській діяльності ТОВ «Наностіл» шляхом не створенням штучних перешкод для розмитнення товару вказаного товариства у встановлені законом строки».

За своє сприяння Стратулат захотів винагороду у $800 за кожен контейнер товару, який підприємець ввозить в Україну.

Хабар митник отримав двічі – $4200 у червні та $7400 у липні на території спортивного клубу «Спартак» у Дніпрі.

Дії чиновника слідство кваліфікувало як обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК).

Стратулат уклав угоду про визнання винуватості, за якою отримав покарання у вигляді 25,5 тис грн штрафу. Йому також заборонено протягом 3 років обіймати в органах ДМС України посади, пов’язані з митним оформленням вантажів.

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