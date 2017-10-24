НОВИНИ

24.10.2017

Залізниця за мільярд замовила «Елементу» дизель дешевше від ринку, але без формули

Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

23.10.2017

«Трейд Коммодіті» захищали юристи, які обслуговували Грановського

Мінюст відписав британським юристам ще мільйон доларів на захист від «приватівців»

Одесити виграли півмільярда на таємний ремонт дороги у Запорізькій області, виписаний під лідерів

«Укргазвидобування» замовило «Укрзалізниці» перевезень на 100 мільйонів (прейскурант на послуги)

«Київводоканал» за мільйон купив хлоритд̶ натрію по 85 гривень за кіло – вдвічі дорожче від ринку (додано)

Шукаючи крадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула&Ко, причетних до різних оборудок

Харків’яни отримали чверть із 297 мільйонів на підручники Міносвіти (прайс-лист)

Клерк з Мінкульту відбувся штрафом за вимагання у підприємця 60 тисяч гривень за землю у «Хортиці»

22.10.2017

Менеджер Журила продав «СхідГЗК» німецьких навантажувачів на 22 мільйони

Міграційна служба скупилась німецьким і китайським обладнанням для паспортів на 97 мільйонів

Завод Ярославського без торгів продав «Украгролізингу» нових тракторів на 58 мільйонів

Румуни вперше виграли 145 мільйонів на ремонт дороги на Буковині за суперечливими цінами

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

24 Жовтня 2017

Суд визнав винним начальника митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФСУ Григорія Стратулата в одержанні хабарів за сприяння у безперешкодному митному оформленні товарів та призначив йому штраф у 25,5 тис. грн. Про це свідчить вирок Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 13 жовтня, яким було затверджено угоду про визнання винуватості між Стратулатом та прокуратурою.

Як зазначається у матеріалах суду, у лютому цього року Стратулат пообіцяв директору ТОВ «Наностіл» за винагороду вплинути на «заступника начальника Дніпропетровської митниці ДФС України щодо не перешкоджання ним через підпорядкованих працівників господарській діяльності ТОВ «Наностіл» шляхом не створенням штучних перешкод для розмитнення товару вказаного товариства у встановлені законом строки».

За своє сприяння Стратулат захотів винагороду у $800 за кожен контейнер товару, який підприємець ввозить в Україну.

Хабар митник отримав двічі – $4200 у червні та $7400 у липні на території спортивного клубу «Спартак» у Дніпрі.

Дії чиновника слідство кваліфікувало як обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК).

Стратулат уклав угоду про визнання винуватості, за якою отримав покарання у вигляді 25,5 тис грн штрафу. Йому також заборонено протягом 3 років обіймати в органах ДМС України посади, пов’язані з митним оформленням вантажів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

«Правку Лозового» міняють заднім числом
06 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.10.2017

Донецьк Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Дніпро Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

23.10.2017

Запоріжжя Одесити виграли півмільярда на таємний ремонт дороги у Запорізькій області, виписаний під лідерів

Київ «Київводоканал» за мільйон купив хлоритд̶ натрію по 85 гривень за кіло – вдвічі дорожче від ринку (додано)

Дніпро Шукаючи крадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула&Ко, причетних до різних оборудок

Запоріжжя Клерк з Мінкульту відбувся штрафом за вимагання у підприємця 60 тисяч гривень за землю у «Хортиці»

22.10.2017

Чернівці Румуни вперше виграли 145 мільйонів на ремонт дороги на Буковині за суперечливими цінами

20.10.2017

І-Франк Оточення Продивуса виграло у «приватівця» 120 мільйонів на міст у Франківську

Донецьк Краматорський водоканал за гроші Євросоюзу замовив обладнання від виробника, якого немає в реєстрі ЄС

Рівне Кабмін дозволив передати 60 гектарів лісу з бурштином фірмі дружини судді Вищого адмінсуду

Донецьк Фірма дружини голови Покровської РДА виграла тендер, маючи податковий борг і довідку про відсутність боргу

Одеса Кабмін дав 95% передоплати на 9 місяців по спортмайданчикам у дитячому таборі в Одесі

Вінниця На Вінниччині поліцейський начальник отримав 5 років умовно за збір щомісячної данини з підприємця

19.10.2017

Запоріжжя Запорізькі судді поскаржаться на адвокатів «фірташівського» Сивака у дисциплінарну комісію

Донецьк Покровські медики скупилися вугіллям у фірми, власників якої підозрюють у фінансуванні тероризму

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ