Голова райради отримав 3 роки ув’язнення за розкрадання піску та гравію з Пруту на 200 тисяч

Колишнього голову Герцаївської районної ради Петра Георгіу засудили до 3 років ув’язнення за організацію незаконного видобутку піщано-гравійної сировини на річці Прут. Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області.

Згідно з текстом вироку, навесні 2015-го, будучи головою райради, Георгіу організував та очолив злочинну групу, яка займалась незаконним видобутком піщано-гравійної суміші на березі русла річки Прут у селі Лунка, з подальшим її продажем мешканцям та приватним підприємцям області.

До справи голова райради залучив директора підконтрольного райраді комунального підприємства «ГАРІПТ» (Герцаївське агентство з розвитку інфраструктури та планування території) Михайла Чоропіту та приватного підприємця.

Згідно з матеріалами суду, за півтора місяці вони незаконно видобули та продали 985 кубічних метрів піщано-гравійної суміші. Завдані збитки слідство оцінило у 201,5 тис. грн.

Петро Георгіу своєї вини не визнав. Заявив, що його обмовили, а пред’явлені обвинувачення назвав політичним замовленням.

Він стверджував, що якщо і «цікавився діяльністю ГРКП «ГАРІПТ», це лише тому, що до нього як голови районної ради звертались неодноразово із питаннями посприяти у покращенні стану доріг в районі, він лише у цьому сприяв, у діяльність комунального підприємства не втручався».

У свою чергу директор КП Михайло Чоропіта визнав свою вину частково. Він заперечував змову з головою райради та підприємцем, визнав факт незаконного видобутку гравійної суміші, однак «лише у тих випадках, «коли необхідна була якісна суміш», оскільки у закагатованій було багато глини».

Чоропіта запевняв, що його діяльність була законною, «оскільки кошти поступали на рахунок підприємства, які були потрачені на погашення боргів, оплату праці, крім цього вони допомогли з ремонтами доріг, мостів, доріжок в районі».

Суд вирішив, що їхня вина доведена і підтверджена результатами експертиз, протоколами слідчих та процесуальних дій, записами стеження за підсудними та за місцем злочину, показами свідків, зокрема покупців, водіїв вантажівок, які вивозили гравій з кар’єру, екскаваторника. Останній, зокрема, показав та розповів де саме, коли, як та при яких обставинах він завантажував гравійно-піщану суміш; що водії на місці розраховувались з Чоропітою; а також те, що в деяких випадках він завантажував машини за вказівкою Георгіу.

Суд також взяв до уваги аудіо та відеоматеріали стеження за Георгіу та Чоропітою та прослуховування їхніх телефонів.

Так, суд вказав, що із наданих слідством записів вбачається, що Георгіу «керував незаконними діями щодо видобутку та реалізації гравійної суміші, а саме: давав вказівки Чоропіті видобувати гравій з води з р. Прут, кому та в якій кількості відвантажувати гравій, яким чином маскувати незаконну діяльність, надавав вказівки щодо записів в журнал реалізованого гравію, та 14.09.2015 домовляються все почистити та закінчити роботу».

Крім того, на записах, зроблених у кабінеті голови райради, видно, як Чоропіта у робочому кабінеті голови райради перераховує гроші та віддає їх Георгіу.

Суд не прийняв твердження підсудних про те, що вони діяли в межах своїх повноважень та в інтересах громади, а їхні обвинувачення є політичним переслідуванням. На думку суду, такі заяви спростовуються доказами, які вказують на те, що Георгіу та Чоропіта незаконно використовували свої службові становища при скоєнні злочину та для його приховування, що не всі завантажені автомобілі та отримані прибутки проводили по касі комунального підприємства, вносили неправдиві дані і використовували накладні від КП «ГАРІПТ» для вивозу незаконно видобутої сировини, розподіл отриманих грошей в кабінеті голови райради тощо.

В результаті суд визнав Петра Георгіу винним у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364) та у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та засудив його до 3 років ув’язнення та штрафу у 8500 грн. Крім того, йому на 3 роки заборонено обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Чоропіта отримав аналогічне покарання. Вирок ще не набрав законної сили, оскільки не сплив термін подачі апеляції.

Зауважимо, що спочатку Георгіу та Чоропіті інкримінували ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), про що свідчить повідомлення прокуратури Чернівецької області. За цією статтею їм загрожувало від 3 до 5 років обмеження волі або ж від 3 до 8 років ув’язнення із забороною обіймати певні посади. Крім того, у повідомленні йшлося про більше мільйона гривень завданих збитків. Але зрештою вони отримали покарання по значно легшій ст. 364.

Матеріали щодо ще одного учасника групи – приватного підприємця – були виділені в окреме провадження. Він пішов на співпрацю зі слідством та підписав угоду про визнання винуватості, яку 15 березня 2016 року затвердив Герцаївський суд. Його визнали винним у незаконному видобуванні корисних копалин, вчинене організованою групою, і засудили до штрафу у 6 тис. 800 грн. з конфіскацією екскаватора.

За угодою підприємець зобов’язався співпрацювати «щодо викриття злочинної діяльності інших членів організованої групи».

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