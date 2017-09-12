Хабар в $250 000 і 40 судових засідань

Гучна «хабарницька» справа високопосадовця з Держслужби експортного контролю України вже півтора роки в суді. «Наші гроші» зібрали деякі подробиці із засідань.

Справа Сергія Головатого у лютому 2016 року стала однією із двох, які президент Петро Порошенко згадав у своїх листах до НАБУ, ГПУ та Кабміну із закликами не зволікати у питаннях боротьби з корупцією.

З квітня 2016 року – вона у Подільському райсуді столиці. З того часу відбулося вже близько 40 засідань. З одного боку, порівняно з іншими справами – це непогана динаміка. З іншого – зважаючи на те, як творчо затягує процес захист – краю ще навіть не видно.

Навесні цього року суд завершив дослідження доказів НАБУ і САП. Зокрема, у суді були продемонстровані відеозаписи, на яких колишній начальник відділу держекспертизи товарів подвійного використання Департаменту держекспертизи ДСЕК України Сергій Головатий чітко вказує суму хабара, яку ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» у 2015 році мало дати для дозволу на експорт свого товару за кордон, а потім не погоджується на зміну порядку («алгоритму») передачі цих коштів, про що просив представник фірми.

Зокрема, як видно із відеозапису, на одній із зустрічей у грудні 2015-го Головатий вимагав «передоплату» у розмірі 50% від усієї суми, а представник «Мотордеталь-Конотоп» намагався переконати його, що це дуже багато. Однак, екс-чиновник на поступки так і не пішов. «Я вважаю, що це єдино правильний і можливий варіант. Я думаю, що їм (власникам ТОВ – ред.) треба погоджуватися. Ми постараємося максимально швидко це зробити. Не треба розбивати яблуко на частини. Не треба. Я умовно кажу», – сказав Головатий під час зустрічі із представником ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Загалом у суду наявні близько шести годин відео, на яких зафіксовані зустрічі екс-чиновника із представником «Мотордеталь-Конотоп». Як видно із відео, під час останньої передачі коштів 9 грудня 2015 року, після якої його було затримано, Головатий попросив представника «Мотордеталь-Конотоп» вийти із кафе на вулицю, щоб отримати гроші там. Це викликало в останнього здивування: «Ви що боїтеся, чи що? Два рази не боялися, а сьогодні боїтеся?».

Усе це відео, зняте у ході оперативних заходів, Головатий весь час називає у судових засіданнях сфабрикованим, таким, у яке «внесено зміни». При цьому себе на цих плівках він називав «людина, схожа на мене», «водій» чи «абонент». Слухаючи черговий раз, як Головатий «звертає увагу суду» і описує, що в конкретний момент ця «людина» із відео могла думати чи робити, суддя не витримав: «Так це ви чи не ви? Ви так розповідаєте, ніби ви самі це пережили». Після невеликої дискусії Головатий таки визнав, що на плівках він. При цьому заявивши, що записи не визнає і вимагає експертизу. За заявами і САП, і захисту Головатого експертиза була проведена. Вона показала, що записи змін не зазнали, і жодних ознак монтажу не виявлено.

Із $250 тис, які вимагалися, Головатий на трьох зустрічах у грудні 2015 року встиг отримати $125 тис, після чого був затриманий. При цьому на одному з відео видно, як він намагався засунути пачку з $20 тис у кишеню, а йому це ніяк не вдавалося.

Жоден долар із отриманої неправомірної вигоди Головатий витратити не встиг. Практично всю суму із $50 тис, які він отримав на перших двох зустрічах, правоохоронці виявили у нього вдома. А $75 тис вилучили в його автомобілі під час затримання.

Крім того, суд допитав 11 свідків обвинувачення. Зокрема, представники «Мотордеталь-Конотоп» у засіданні підтвердили всі обставини вимагання хабара.

Сам Головатий вважає себе невинуватим і всі обвинувачення проти себе відкидає. Свій захист будує на тому, що він став жертвою СБУ, яке вчинило щодо нього провокацію, підкинувши гроші.

Головатий час від часу називає причини, чому його «підставили»: щоб вийти на його начальника – голову Держекспортконтролю Юрія Терещенка, а також – нібито через його участь у конкурсі на посаду директора заводу «Авіакон» Міноборони: «Це не головна, але одна з причин провокації проти мене».

Зауважимо, що у день затримання Головатого слідчі провели обшук у будинку, де проживав Терещенко. У ході обшуку виявили $1900, які раніше були передані Головатому в якості хабара. Знайдені кошти Терещенко назвав повернутим йому боргом. По цій справі екс-голові ДСЕК підозру не пред’явлено. Разом з тим у НАБУ розслідуються дані по його незаконному збагаченню.

Зауважимо, що, як видно із продемонстрованих у суді записів, Головатий згадував про узгодженість своїх дій з кимось вищим по посаді. Наприклад, у ході зустрічі, на якій екс-чиновник обговорював із представником фірми «алгоритм» передачі коштів, він сказав: «Я тобі скажу. Мені взагалі поставили задачу. Тобто, у процесі обговорення був такий момент. Я сказав, що це нереально. Я переконав ось так». Однак, спираючись лише на таку цитату, неможливо довести співучасть екс-голови ДСЕК, у якого вилучили $1900 мічених грошей, у вимаганні неправомірної вигоди. Нагадаємо, що Головатий – однокурсник Терещенка і вважається людиною з його близького оточення.

Але повернемося до Головатого і того, як він себе захищає в суді.

По суті, на кожному засіданні він дає показання, що затягує час розгляду. Нагадаємо, що допит обвинуваченого – це окрема стадія судового процесу і тут вона ще не проводилася.

Прокурор САП Аліна Жовницька не раз реагувала на це: «Головатий дає покази, чи як?.. Ми дивимося зустріч 7 грудня. А він розповідає, як отримувати дозвіл і т.д. Яке це має відношення до переглянутого відео?».

Так само постійно закликають Головатого говорити лише по суті і судді: «Не повторюйтесь, будь ласка. Ви це вже розказували», «Структура така: ми досліджуємо певний доказ, ви кажіть що цей доказ означає. Ви свої показання даєте практично при кожному доказі», «Ви знову, по суті, робите ревізію всієї справи. І таким чином затягуєте».

Також затягує розгляд неузгоджена позиція Головатого із його адвокатом. Так, суд в кінці травня перейшов до дослідження доказів сторони захисту. Для того, щоб почати цей етап, обвинувачений і його захисник мали надати суду перелік своїх доказів і свідків. Однак, це виявилося для них не так просто. Після озвученого списку адвоката Андрія Ковези встав Головатий і заявив, що він клопотання свого захисника бачить і чує вперше, що їхня «позиція не узгоджена» і що вони «списки ще не затвердили».

Суд двічі переносив засідання, надаючи обвинуваченому час для ознайомлення з клопотанням свого захисника і узгодження позиції. «Це вже третє засідання, де ми пропонуємо вам надати перелік ваших доказів. Минуле засідання закінчилося аналогічно, оскільки не була зрозуміла ваша позиція. Ви якось узгодьте свою позицію перед засіданням. Ми робимо тривалі перерви для того, щоб ви могли її узгодити…І це ми досліджуємо ваші докази», – наголосив суддя.

Відзначимо, що на засіданні 31 серпня, під час якого суд розглядав заявлені захистом документи, Головатий знову заявив: «Мій захисник чомусь не включив у перелік ще багато документів».

Не менше часу забирає те, що Головатий і його захисник погано орієнтуються в матеріалах справи. Так, при розгляді заявлених ними документів багато часу займає їх пошук у матеріалах справи. Іноді навіть через те, що захист просто вказав не ті номери аркушів. Питання і коментарі суддів на кшталт: «Ви так і не усунули недоліки. Де в Томі 4 цей протокол? Я ж вам казав, що ви повинні орієнтуватися в матеріалах», «Яку ви мали на увазі довідку? Аркуш справи давайте», «На наступне засідання – конкретно нам необхідно аркуші справи», «Ви готуйтеся до судових засідань» не раз звучали у засіданнях.

Крім того, Головатий і його захисник вже кілька разів в суді заявляли про відсутність відеозапису зустрічі від жовтня 2015 року, на якій Головатий познайомився із представником ТОВ «Мотордеталь-Конотоп». За словами обвинуваченого екс-чиновника, він «без цього файла не може остаточно утвердитися у захисті». І суд, і прокурор стверджують, що всі відеозаписи по справі, які існують, знаходяться у матеріалах провадження. При цьому суддя кожного разу підкреслює, що Головатому і його захиснику варто знайти вказане відео і надати суду, який його обов’язково перегляне: «Де цей запис знаходиться?.. Ви вивчіть матеріали справи і надайте конкретно, який доказ вам потрібно. Всі докази, які є у суду, ми розглянемо».

Загалом захист Головатого заявив у якості доказів 37 документів, з яких 16 вже досліджувалися, оскільки це були докази обвинувачення. Відзначимо, що серед заявлених доказів захисту – протоколи огляду мічених купюр. Етап їх вивчення може затягнутися, оскільки Головатий вимагає, щоб їх дослідження відбувалося лише при наявності в судовій залі цих грошей, які зберігаються у банку і потребують спеціальної доставки під охороною. Хоча у матеріалах справи є фотографії кожної купюри. При цьому зауважимо, що ці протоколи вже досліджувалися судом у якості доказів сторони обвинувачення.

Захист заявив, що хоче допитати 22 свідків. Але, як постійно додає Головатий, «це ще не повний перелік». Серед них – син і дочка Головатого, працівники СБУ, які брали участь в операції, всі поняті, а також вже згадуваний екс-голова ДСЕК Юрій Терещенко, який після затримання Головатого втік і переховується за кордоном. Цікаво, і суд звертав на це увагу екс-чиновника, як він буде забезпечувати явку Терещенка в суд.

Серед викликаних свідків є, зокрема, поняті з обшуків, де нічого не було виявлено. Наприклад, поняті з обшуку у приміщенні ДСЕК. Тому, яку саме доцільність у їх виклику бачить захист, також цікаво буде почути в суді.

Станом на сьогодні із заявлених 22 свідків захисту допитано четверо – син Головатого і троє працівників СБУ. До речі, можемо навести один епізод як це відбувалося. У день, коли допитали сина екс-замголови ДСЕК, до суду також були викликані два співробітники СБУ. Однак, захист після допиту Головатого-молодшого, замість того, щоб допитати ще їх, зненацька заявив відвід всій групі прокурорів у провадженні. Суд розглянув це клопотання і відмовився його задовольнити через його безпідставність, однак часу для допиту представників СБУ, які весь чекали в суді, вже не залишилося.

Після дослідження доказів сторони захисту суду ще необхідно буде допитати самого Головатого, вислухати його останнє слово, провести судові дебати, і після того видалитися до нарадчої кімнати для винесення вироку. Нагадаємо, що за пред’явленим обвинуваченням Головатому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розгляд справи триває практично кожного тижня. Найближче засідання по цій справі відбудеться 13 вересня.

Ірина Шарпінська, «Наші Гроші»

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