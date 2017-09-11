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Фірташівський «Сумихімпром» навіщось замовив брухту на 80 мільйонів – удвічі дорожче від ринку

11 Вересня 2017

ПАТ «Сумихімпром» 1 вересня уклало угоду з ТОВ «Укрспецлом» на постачання брухту чорних металів на 80,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено відходи обрізування або штампування чорних металів по 7200 грн./т без ПДВ з поставкою на залізничну станцію Баси в Сумах.

Це вдвічі дорожче від ціни чорного брухту на аукціонах «Укзалізниці», де його зараз купують по 3300-4900 грн/т. У червні «Інтерпайп» і «Метінвест» купували у залізниці різні види брухту по 4800-5000 грн/т.

Призначення брухту для «Сумихімпрому» в оприлюдненому звіті не пояснюється. Технологічно він не потрібен для виготовлення мінеральних добрив та сірчаної кислоти, які є основною продукцією хімкомбінату.

Державний «Сумихімпром» з часів Януковича знаходиться під контролем групи Дмитра Фірташа, який знаходиться під слідством у Австрії.

Від імені компанії угоду по брухту підписав Ігор Лазакович, колишній менеджер групи «Остхем». У 2016 році сумська прокуратура оголосила йому підозру по розтраті майна в особливо великих розмірах, службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Однак на початку 2017 року його зняли з розшуку.

Сумське ТОВ «Укрспецлом» зі статутним капіталом 160 тис грн. зареєстровано на мешканця Дніпра Романа Хромова, раніше співвласником був Антон Приходько.

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