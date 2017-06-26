Пінчук і Ахметов без торгу купили у залізниці брухту на чверть мільярда

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» у червні провела два великі аукціони на продаж сталевого брухту на 229,04 млн грн. на електронному майданчику «Tab».

ПАТ «Інтерпайп НТЗ» виграло аукціон на 22 500 тонн сталевого брухту на суму 113,17 млн грн. Компанія Віктора Пінчука придбала по 5 029 грн. за тону сталевий брухт №4, вид №4 – це колеса, бандажі, рами, балки залізничного рухомого складу, непридатні для подальшого використання. «Інтерпайп» є найбільшим постачальником колес для «Укрзалізниці».

Єдиним конкурентом на аукціоні був ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», який не зробив жодного кроку по підвищенню ціни. Відтак «Інтерпайп» виграв аукціон піднявши цну лише на 1%.

ТОВ «Метінвест-ресурс» виграло аукціон на 24 000 тонн сталевого брухту на суму 115,87 млн грн. Йдеться про брухт сталевий №3 вид №3, який по 4 828 грн./т придбав найбільший постачальник рейок «Укрзалізниці».

Єдиним конкурентом на аукціоні було ПАТ «Інтерпайп НТЗ», яке жодного разу не підняло ціну, відтак торги завершились вище початкової ціни лише на 1%.

Жодних інших торгів по цим видам брухту залізниця поки що більше не проводила, відтак порівняти ціну ні з чим.

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