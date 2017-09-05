Через мати Ляшка після виходу на пенсію пройшло землі і нерухомості на мільйони

Мати лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка скуповувала і продавала розкішну нерухомість. Про це йдеться у сюжеті Надії Бурдей в телепрограмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Мати політика Любов Ляшко придбала 13 земельних ділянок під Києвом, купила три квартири в самому серці столиці і трикімнатну квартиру подалі від центру.

Ляшко переконує, що не допомагав матері з покупкою нерухомості. Хоча до виходу на пенсію його мати жила у квартирі на 47 кв у селі Варва Чернігівської області і працювала оператором котельні. А коли стала пенсіонеркою – придбала купу вищезгаданої нерухомості.

У 2008 році держава передала земельні ділянки матері Ляшка, низці інших його родичів й навіть однопартійцям. Окремим розпорядженням Вишгородської адміністрації було виділено по 2 га землі у Вишгородському районі (с. Нижча Дубечня): Олегу Ляшко, Любові Ляшко (матір нардепа), Лоліті Федотовій (сестрі цивільної дружини нардепа), Яніні Бєлогуровій (зводній сестрі Ляшка), Олександру Бєлогурову (чоловіку зводної сестри) та двом однопартійцям-радикалам: Сергію Кириченко та Олексію Ленському.

На момент передачі радикалам земля мала сільськогосподарське призначення. Однак ані нардеп, ані його родина і не планували випасати там худобу. Ділянки поділили на дрібніші й вже частково продали під забудову. Зокрема, сам лідер Радикальної партії вже давно позбувся цієї нерухомості, натомість його матір іще володіє у Нижчій Дубечні сімома наділами.

Землею у Вишгородському районі Любов Ляшко не обмежилась. У тому ж 2008 році вона придбала ще чотири ділянки у Броварському районі столиці, на березі Десни у с. Пухівка, а за кілька років докупила тут же ще дві ділянки. Тож нині у Пухівці матері нардепа належить шість земельних ділянок, загальною площею ¾ гектара.

Далі, у 2012 році вона придбала три квартири, по 100 кв м. кожна, у центрі Києва, в елітній новобудові на Щорса 36В.

За оцінкою ріелторів, на момент зведення будинку, вартість одного квадратного метру сягала трьох тисяч доларів. Тобто, за триста квадратних метрів матір нардепа мала б викласти близько мільйона доларів. Вже за рік жінка продала усі три квартири. Одну з них – за копійчаною ціною у 120 тисяч гривень – куму й першому заступнику Ляшка – Юрію Сухіну.

Нині у власності матері Ляшка залишилось лише одне машиномісце в на Печерську. Натомість у 2016 році вона придбала трикімнатну квартиру, ринкова вартість якої складає понад 1,5 млн грн.



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