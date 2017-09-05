НОВИНИ

05.09.2017

Виставковий будинок Ляшка записано на його сестру Лоліту, а мерседес Росіти – на Розова

Через мати Ляшка після виходу на пенсію пройшло землі і нерухомості на мільйони

Лісники дали партнерам чиновника Львівської ОДА 85 мільйонів на цех посіву, лісорозсадник і теплиці у Брюховичах

Головний ветеринар Чернігівщини і начальник з району отримали по 6 і 5 років за побори з підлеглих

Труханов докинув офшорникам 85 мільйонів на таємний ремонт дамби Хаджибейського лиману

В Слов’янську технагляд за роботами ФОПа на 3 мільйона здійснює його бізнес-партнерка без сертифіката

НАБУ вилучило у судді ВАСУ під час обшуку понад $100 тисяч готівки, частина з яких – незадекларована

«Укргазвидобування» зекономило третину на спецвантажівках КрАЗ від Прилуцького заводу за 55 мільйонів

За порушення презумпції невинуватості слідчого вивели зі справи ліквідаторки банку, підозрюваної у хабарі $5 млн

Луганські військові купили надкоштовне вугілля у екс-менеджера Немчинова

04.09.2017

Турки виграли 411 мільйонів на ремонт дороги в Закарпатті за таємними цінами

Міськрада на Донбасі закупила без тендеру паливо у свого депутата-опікуна

Армія за 53 мільйони відремонтує санітарно-транспортний літак «Рятунчик»

Лікарня в прифронтовій Попасній замовила ремонт фірмі з кримінальним шлейфом з оточення Дунаєва

Порт «Чорноморськ» хоче викинути портового оператора, який наскаржився на нього в АМКУ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Через мати Ляшка після виходу на пенсію пройшло землі і нерухомості на мільйони

05 Вересня 2017

Мати лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка скуповувала і продавала розкішну нерухомість. Про це йдеться у сюжеті Надії Бурдей в телепрограмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Мати політика Любов Ляшко придбала 13 земельних ділянок під Києвом, купила три квартири в самому серці столиці і трикімнатну квартиру подалі від центру.

Ляшко переконує, що не допомагав матері з покупкою нерухомості. Хоча до виходу на пенсію його мати жила у квартирі на 47 кв у селі Варва Чернігівської області і працювала оператором котельні. А коли стала пенсіонеркою – придбала купу вищезгаданої нерухомості.

У 2008 році держава передала земельні ділянки матері Ляшка, низці інших його родичів й навіть однопартійцям. Окремим розпорядженням Вишгородської адміністрації було виділено по 2 га землі у Вишгородському районі (с. Нижча Дубечня): Олегу Ляшко, Любові Ляшко (матір нардепа), Лоліті Федотовій (сестрі цивільної дружини нардепа), Яніні Бєлогуровій (зводній сестрі Ляшка), Олександру Бєлогурову (чоловіку зводної сестри) та двом однопартійцям-радикалам: Сергію Кириченко та Олексію Ленському.

На момент передачі радикалам земля мала сільськогосподарське призначення. Однак ані нардеп, ані його родина і не планували випасати там худобу. Ділянки поділили  на дрібніші й вже частково продали під забудову. Зокрема, сам лідер Радикальної партії вже давно позбувся цієї нерухомості, натомість його матір іще володіє у Нижчій Дубечні сімома наділами.

Землею у Вишгородському районі Любов Ляшко не обмежилась. У тому ж 2008 році вона придбала ще чотири ділянки у Броварському районі столиці, на березі Десни у с. Пухівка, а за кілька років докупила тут же ще дві ділянки. Тож нині у Пухівці матері нардепа належить шість земельних ділянок, загальною площею ¾ гектара.

Далі, у 2012 році вона придбала три квартири, по 100 кв м. кожна, у центрі Києва, в елітній новобудові на Щорса 36В.

За оцінкою ріелторів, на момент зведення будинку, вартість одного квадратного метру сягала трьох тисяч доларів. Тобто, за триста квадратних метрів матір нардепа мала б викласти близько мільйона доларів. Вже за рік жінка продала усі три квартири. Одну з них – за копійчаною ціною у 120 тисяч гривень – куму й першому заступнику Ляшка – Юрію Сухіну.

Нині у власності матері Ляшка залишилось лише одне машиномісце в на Печерську. Натомість у 2016 році вона придбала трикімнатну квартиру, ринкова вартість якої складає понад 1,5 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Дубневичів мають рвати
01 Вересня 2017

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.09.2017

Львів Лісники дали партнерам чиновника Львівської ОДА 85 мільйонів на цех посіву, лісорозсадник і теплиці у Брюховичах

Чернігів Головний ветеринар Чернігівщини і начальник з району отримали по 6 і 5 років за побори з підлеглих

Одеса Труханов докинув офшорникам 85 мільйонів на таємний ремонт дамби Хаджибейського лиману

Донецьк В Слов’янську технагляд за роботами ФОПа на 3 мільйона здійснює його бізнес-партнерка без сертифіката

Луганськ Луганські військові купили надкоштовне вугілля у екс-менеджера Немчинова

04.09.2017

Ужгород Турки виграли 411 мільйонів на ремонт дороги в Закарпатті за таємними цінами

Донецьк Міськрада на Донбасі закупила без тендеру паливо у свого депутата-опікуна

Луганськ Лікарня в прифронтовій Попасній замовила ремонт фірмі з кримінальним шлейфом з оточення Дунаєва

Одеса Порт «Чорноморськ» хоче викинути портового оператора, який наскаржився на нього в АМКУ

Київ Прокуратура після 12 років бездіяльності не змогла забрати землю у забудовника біля Софійського собору

01.09.2017

Чернівці Новачок із тисячним статутником без торгів і цін узяв 98 мільйонів за кілометр дороги на Чернівеччині

Харків Член виконкому Кернеса виграв у депутата Кернеса 91 мільйон на секретний слоновник зоопарку Кернеса

Одеса Южненський морпорт замовив харків’янам французький автобус за 12 мільйонів

Луганськ Луганські військові за два місяці уклали з ексклюзивним підприємцем 167 допорогових угод на 2 мільйони

Одеса Армія відписала будівельникам «ОККО» 100 мільйонів на ремонт штабу в Одесі за низькими цінами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ