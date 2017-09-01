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Прокуратура не змогла скасувати голосування депутатів про надання 429 гектарів бурштину «радикалам»

01 Вересня 2017

Житомирський окружний адміністративний суд відмовився задовольнити позов прокуратури про незаконність погодження надання спецдозволу ТОВ «Екологічні технології та будівництво» на видобуток бурштину в Житомирській області на площі 429 га.

Таке рішення суд ухвалив 18 серпня.

З матеріалів засідання відомо, що 10 травня Житомирська облрада за результатами висновків свої комісії погодила надання «Екотехбуд» надання спецдозволу на видобування бурштину на ділянці Білківська (площі №№ 1,2,3) загальною  площею 429,32 га. Ділянка знаходиться в Коростенському районі Житомирської області.

В суді прокурор стверджував, що процедура погодження надання дозволу фірмі була порушена. Наприклад, облрада проголосувала без попереднього погодження з Білківською сільською радою питання надання земельної ділянки. Тим паче, що її частина розташована на приватних землях.
В суді представник облради заявив, що депутати мали право голосувати без дозволу сільради. Так як остання погоджує надання землі місцевого значення, а згадані покладу бурштину належать до земель загальнодержавного значення.

Суд встановив, що в грудні 2016 року «Екотехбуд» купило право на користування узагальненою геологічною інформацією по ділянці біля с. Білки. Мова йшла про геологічний звіт від 1989 року. Наявність цих даних дозволила фірмі затвердити свій геозвіт про заплановану ділянку бурштину в Держкомісії по запасам корисних копалин.

В висновках суду вказано, що якщо заявник самостійно здійснив геологічне вивчення ділянки та затвердив дані в держкомісії, він має право отримати спецдозвіл на видобуток без проведення аукціону. На думку суду, фірма затвердила всі необхідні документи в відповідних держорганах, а тому Житомирська облрада правомірно проголосувала про погодження видачі їй спецдозволу. Також суд сказав, що погодження про користування приватними паями фірма повинна зробити вже після отримання дозволу. Тому суд відхилив клопотання прокуратури про скасування рішення про надання згоди на видачу спецдозволу «Екотехбуд» для видобутку бурштину.

В кінці суд заявив, що фірма ще не почала видобуток бурштину, а тому інтереси держави не порушені.

На сайті Держгеонадр відсутня інформація про видачу «Екотехбуд» спецдозволу.

«Екотехбуд» зареєстроване в с. Білка Житомирської області. Засновниками є Ігор Хомин, Марина Іванова та Анатолій Капустюк. Останній, в 2014 році балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії, а потім до 2015 року був помічником Олега Ляшка на громадських засадах. За даними «Слідство. Інфо», питання виділення землі фірмі в Житомирській облраді активно підтримували депутати Радикальної партії. Сам Капустюк заявляв, що Радикальна партія не має відношення до погодження «Екотехбуд» надання спецдозволу Житомирською облрадою.

Відмітимо, що в квітні 2017 року Житомирська облрада направила звернення до Держгеонадр про позбавлення спецдозволів на видобуток бурштину компанії «Амбер Холдинг», «Компанія «Надра Галичини» та «Райт Солюшн». Місяцем раніше обласна прокуратура направила аналогічні позови до суду і виграла справу проти «Райт Солюшин». Саме з витання видачі цій фірмі спецдозволу до Мінекології звертався нардеп Борис Розенблат, якого НАБУ підозрює у отриманні неправомірної вигоди за допомогу в отриманні приватною фірмою спецдозволу на видобуток бурштину в Житомирській області.

В травні уряд призначив в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка, який до того очолював ДАБІ в Житомирській області.

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