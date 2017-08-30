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Поляки поділили з екс-менеджерами «Нафтогазвидобування» 207 мільйонів на цементування свердловин

30 Серпня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» з 6 липня по 17 серпня за результатами тендеру уклало шість угод про цементування свердловин Харківської та Полтавської областей на загальну суму 206,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Полтава Сервісиз» за 128,76 млн грн. надасть послуги на свердловинах Котелевського, Березівського, Мелихівського, Ланнівського, Шебелинського та Єфреміського ГКР.

Столична фірма у держреєстрі має назву «Ексан Дриллінг Україна» та належить компанії «Exalo Drilling С.А.» (Польща) із польської групи «PGNIG».

ТОВ «Спецмехсервіс» отримає 78,02 млн грн. за роботи на свердловинах Яблунівського НГКР, а також Комишнянського та Березівського ГКР.

Полтавська фірма через кіпрський офшор «Тансера Холдінгс Лтд» належить Валерію Баришполю та Ользі Леонтьєвій. Директором є Віктор Дядечко.

Леонтьєва також володіє ТОВ «Полтавське підприємство бурових робіт» із Баришполєм і ТОВ «ВТО – Агроеталон» із Петром Леонтьєвим.

Баришпіль у 2012-2013 рр.. керував ПАТ «Нафтогазвидобування», яке належало Миколі Рудьковському, Нестору Шуфричу і Рінату Ахметову. У квітні 2013 р. Ахметов збільшив частку в компанії з 25% до 50%.

Дядечко був головним інженером «Нафтогазвидобування». У 2005 р. разом з Ігорем Зеленським заснував ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Нафтогазекологія». У 2010 р. він став депутатом Полтавської облради від Соціалістичної партії, яку очолював Рудьковський. Того ж року фірма отримала в користування нафтове родовище «Братсько-Яснопольщинська зона» на Сумщині. Тоді її власником був кіпрський офшор «Тенерале Трейдінг Лтд», яким донині керує Баришпіль.

Фірми «Tancera Holdings Ltd» і «Tenerale Trading Ltd» також мають спільних кіпрського директора Athinoulla Neofytou і секретаря «D.A Secretarial Limited».

Ціни матеріалів від обох підрядників можна побачити у таблиці нижче. Найдорожче коштує сповільнювач НФТК від «Спецмехсервісу» – нітрилотриметилфосфонова кислота невідомої концентрації по 339 тис грн./т. Сіль NaCl із невідомими характеристиками коштує 4 719 грн./т у «Спецмехсервісу» і 5 850 грн./т у «Полтава Сервісиз».

Сума угод на 16% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 245,18 млн грн.

ТОВ «УПСК Діамент» із нижчими на 0,5-17% цінами відхилили через невідповідність кваліфікаційним вимогам. Крім того, «Спецмехсервіс» відмовився укласти угоди за двома лотами на користь наступного учасника «Полтава Сервісиз» із дещо вищими цінами.

Дорожчими конкурентами за окремими лотами були ТОВ «УКРСКС», ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна» і компанія «Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd» (Хорватія).

Підрядник Найменування матеріалу Одиниця виміру Ціна, грн./од.
ТОВ «Спецмехсервіс» Цемент ЩПЦС-120М ПВ т 12 450,90
Цемент РТМ-120 ПВ т 12 637,24
Сповільнювач НТФК т 338 800,00
Буфер БС-АВ-4 т 9 341,20
Цемент ПЦТ-І-100 т 8 111,84
Буфер БСМ-І куб. м 1 391,50
Цемент ПЦТ-І-50 т 8 111,84
Цемент ПЦТ-І-100 ПВ т 12 450,90
Цемент РТМ-75 ПВ т 12 637,24
Буфер БС-АВ-3 т 9 341,20
Буфер БС-АВ-6 т 9 341,20
Сіль NaCl т 4 719,00
ТОВ «Полтава Сервісиз» Портландцемент 42,5 клас (class 42,5 ) т 5 243,42
Цемент Клас G API (Cement class G) т 8 550,81
Мікроцемент (Microcement NC) т 58 484,30
Кремній мікро порошок (Silica flour) т 18 150,30
Барит API (Barite API) т 14 116,90
Бентоніт API (Bentonite PB) кг 21,38
HV Полімер (Polimer HV) кг 980,92
LV Полімер (Polimer LV) кг 1 105,15
Полімер XCD (Spacer polimer) кг 625,18
Сповільнювач реакції LT (Retarder LT) кг 151,25
Сповільнювач реакції HT (Retarder HT) кг 435,61
Пластифікатор LT (Dispersant LT) кг 288,39
Пластифікатор HT (Dispersant HT) кг 388,42
Прискорювач (Accelerator) кг 22,18
Піногасник (Defoamer DP) л 181,50
Суха сіль (Salt dry) NaCl кг 5,85
Реактив анти-міграції газу – латекс кг 2 077,20

 

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