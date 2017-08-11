Колишня фірма помічника Кацуби візьме третину мільярда «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

ПАТ «Укргазвидобування» 12 і 26 липня за результатами тендеру повідомило про намір укласти чотири угоди щодо польових сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D до липня 2018 року на загальну суму 692,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Вікоіл Лтд» отримає на Мелихівсько-Єфремівську та Західно-Хрестищенську площі більше половини коштів – 380,62 млн грн.

До кінця 2007 р. до складу засновників «Вікоіл Лтд» входив Павло Бограш, а директором був Олександр Зейкан – екс-очільник Департаменту з видобутку нафти й газу НАК «Нафтогаз» та помічник екс-нардепа Сергія Кацуби. У 2008-2010 рр.. Зейкан був гендиректором ДГП «Укргеофізика», а Бограш став його заступником з комерційних питань.

Потім до літа 2012 р. власником «Вікоіл ЛТД» було ТОВ «Інтерсейс» Валерія Мінобудінова та Тетяни Квачової.

Наразі «Вікоіл Лтд» заведено на кіпрську компанію «Ю.Бі.Сейсмік Лімітед» («U.B. Seismic Limited»), кінцевим бенефіціаром якої у реєстрі вказаний Махмуд Вахва Фараг з Єгипту. Директором є Сергій Карандюк, відомий як директор українського представництва швейцарської компанії «Useis SA», котра займається бурінням та ремонтом свердловин.

Підписантом «Вікоіл Лтд» донедавна був Сергій Апісарєв. Він керував ліквідованим торік ТОВ «Вікоіл», яке раніше було співвласником «Вікоіл Лтд» разом із Бограшем. Також він володів припиненим ТОВ «Віко й л Лтд» із Сергієм Вдовиченком.

Свого часу підписантом «Вікоіл Лтд» також був Віктор Яременко, який очолював ЗАТ «Укрнафтогеофізика», коли ним співволодів Зейкан.

Нині підписантом «Вікоіл Лтд» є Оксана Кривопуск, директор ТОВ «Ю.Бі. Сейсмік Юкрейн».

ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» (Білорусь) надасть послуги на Тимофіївській площі за 195,05 млн грн.

(Білорусь) надасть послуги на Тимофіївській площі за ТОВ «Геоюніт» заплатять за послуги на Комишнянській площі ще 116,97 млн грн.

Раніше фірма називалась «Тутковский Геофізика», а до того – «Надра Геофізика». Тоді вона належала кіпрському офшору «Надра Груп Паблік Компані Лімітед» («Nadra Group Public Company Limited»). Для зв’язку в «Прозорро» вказано стару електронну пошту marketing.tutkovsky@ukr.net.

Зараз засновником є кіпрська «Тервалто Трейдінг Лтд» («Tervalto Trading Ltd»), кінцевим бенефіціаром – Леонід Посохов, а директором – Ігор Соловйов. Посохов у 2004-2005 рр.. очолював НАК «Надра України».

У грудні 2016 р. «Геоюніт» під цією назвою виграв єдиний тендер «УГВ» на 582 тис грн., а в серпні 2015 р. під назвою «Надра Геофізика» – на 79,59 млн грн.

На нинішніх торгах переможці змагались між собою та з вищезгаданим «Інтерсейсом» Мінобудінова і Квачової, якою керує той самий Апісарев. Ця фірма пропонувала на 10-16% нижчі ціни, але не надала забезпечення пропозиції, тож її відхилили.

Сума угод на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 749,03 млн грн.

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