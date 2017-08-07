Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

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Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (м. Святогорськ, Донецька обл.) 2 серпня по неконкуретній процедурі уклав низку угод з ФОП Спесівцев Олександр Юрійович щодо поставки товарів на загальну суму 381 тис грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Всього було укладено шість угод на постачання сантехніки, інструментів, приладдя до чавунних радіаторів. Санаторій не оприлюднив підписаних угод, а лише електронний підпис до них та стислий опис закупівлі. Таким чином «Смарагдове місто» уникає проведення по сторонніми розрахунків вартості замовлення за одиницю товару.

«Смарагдове місто» почало закуповувати послуги у Олександра Спесівцева в липні цього року, і з того часу замовило йому постачання товарів на 932 тис грн. Всі угоди укладені за неконкуретною процедурою.

До цього санаторій замовляв послуги у сина Спесівцева Ярослава, який також зареєстрований як ФОП. В січні 2017 року за результатами тендеру «Смарагдове місто» уклало дві угоди з Спесівцевим-молодшим на постачання цитрусових та соків на суму 1,38 млн грн. Тоді у договорах на поставку цитрусових ціна за кілограм апельсинів складав 63,8 грн, лимонів – 85 грн, мандаринів – 60 грн. Хоча у тому ж січні ціна на цитруси у роздріб в сусідньому Слов’янську складала 32-35 грн апельсини, 34-40 за лимони, 30-35 за мандарини.

На згаданих торгах конкурентами підприємця були пов’язані з собою донецькі фірми ТОВ «Продинфо» та ТОВ «Укрпродукт». Остання фірма є фігурантом кримінального провадження, яке на початку року відкрила поліція за підозрою у зловживанні керівництвом «Смарагдового міста» при закупівлі по завищеним цінам продуктів харчування та одежі. Розслідується постачання харчів «Укрпродуктом» за втричі вищими від ринку цінами.

З 72-ох проведених СОЦСР «Смарагдове місто» за 2017 рік закупівель на 9,38 млн, 53 виявились неконкурентними і склали 5,68 млн. Привертає увагу, що з 53 неконкурентних закупівель, дев’ять було укладено на дотендерні суми в 198-199 тис грн.

В «Смарагдовому місті» навчаються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Санаторно-оздоровчий центр знаходиться у державній власності, а її засновником є Донецька обласна рада. З 2008 року директором центру є Галина Демченко.

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