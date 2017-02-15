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Поліція відкрила провадження по закупівлям втридорога в сиротинці «Смарагдове місто»

15 Лютого 2017

Суд надав слідчому Нацполіції Донецької області доступ з правом вилучення до тендерної документації Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» за 2013-2017 роки та доступ до банківських рахунків постачальників санаторію.

Так рішення ухвалив Краматорський міський суд Донецької області, куди слідчий звернувся з клопотанням в раках досудового розслідування № 42017050000000056 від 19.01.2017 року.

В клопотанні поліція вказала, що кримінальне провадження відкрите за повідомленнями в ЗМІ про зловживання посадовцями санаторію службовим становищем при закупівлі продуктів харчування та одягу по завищеним цінам.

З ухвали відомо, що у січні 2013 року директор «Смарагдове місто» уклала  з ТОВ «Укрпродукт» ряд договорів на постачання продуктів харчування на суму 7,4 млн. грн. Ціна продуктів була втричі вищою від ринкової.

В 2015 році санаторій уклав угоди з ФОП Родіна Н.Л. та ФОП Сугак Г.К. про закупівлю одягу і взуття на 4 млн грн. Товар також було закуплено по завищеним цінам – футболки вартістю по 55 грн./шт. були придбані по 315 грн./шт..

Ще один епізод розслідування – закупівлі харчів в грудні минулого року та в середині січня у фізособи-підприємця Олександар Родіна  по завищеним цінам.
В суді слідчий клопотав до доступу документів з укладанням угод по вказаним вище трьом епізодам та їх вилучення для проведення експертиз. Суд це клопотання задовольнив і дозволив поліції вилучити документацію про організацію тендерів в 2013-2017 роках. Також суд дозволив доступ до банківських рахунків та документів реєстрації «Укрпродукт» та фізосіб-підприємців, які фігурують в кримінальному упровадженні.

Більше 10 років СОЦСР «Смарагдове місто» очолює Галина Демченко.

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