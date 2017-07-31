Президентські «Богдани» програли невідомим вантажівкам тендер аваківської Нацгвардії на 23 мільйони

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Військова частина 3078 Національної гвардії України 25 липня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Партек Україна»  на постачання 23 вантажних автомобілів за 22,18 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено тентовані автівки вантажопідйомністю 7 тонн для перевезення 24 чоловік по 966 тис грн. за штуку. Постачальник не оприлюднив у системі сертифікатів виробника. Лише у довідці самої фірми вказано, що постачатимуться вантажівки СКС-БТ713-01БП невідомо чийого виробництва. У відкритих джерелах не вдалось знайти взагалі такого набору букв та цифр.

ТОВ «Партек Україна» зареєстровано на черкащанина Василя Волощука та киянина Андрія Бородкіна. У тендерній документації повідомляється, що учасником ТОВ є киянин Юрій Павлович Бишовець. Так звуть представника благодійної фундації «Міжнародна гуманітарна академія».

Фірма зареєстрована по вул. Кільцева, 4-Н у с.Петропавлівська Борщагівка на околиці Києва. Тут знаходиться станція техобслуговування. У заявці фірми вказано, що в штаті працює 16 чоловік, чого недостатньо для виробництва автомобілів.

Торік Нацгвардія за 10,20 млн грн. купила у цієї фірми санітарні автомобілі також невідомої марки.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Авто-Регіон», яке пропонувало вантажівки «Богдан 3372». Їх виробляє корпорація «Богдан» першого заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, бізнес-партнера президента України Петра Порошенка.

В ході торгів жоден конкурент не знижував ціну від першої заявки, різниця між ними складала лише 0,4%. Зрештою тендерна ціна виявилась нижче від очікуваної замовником лише на 2%.

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