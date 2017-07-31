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«Максмед» випхав «крюківців» з тендеру на 304 мільйонів, припхавшись з довідкою про продажу одного старого вагону

31 Липня 2017

Антимонопольний комітет України 27 липня за скаргою ТОВ «Максмед Інтернешнл» зобов’язав філію «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» скасувати допущення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» до тендеру щодо вантажних напіввагонів на очікувану суму 304,20 млн грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Залізниця хоче купити 250 вантажних напіввагонів вантажопідйомністю 70 т не раніше 2017 року виготовлення очікуваною вартістю 1,22 млн грн. за штуку.

На тендер прийшли «Крюківський вагонобудівний завод» («КВБЗ»), «Максмед Інтернешнл» і ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». Усі три компанії допустили до аукціону.

Однак «Максмед Інтернешнл» оскаржив допущення «КВБЗ» у АМКУ. Скаржник заявив, що пропоновані заводом вагони моделі 12-783 на візках 18-7055 мають несучі елементи важільної передачі гальма з низьколегованих сталей класу міцності не нижче 295 мПа при товщині металу менш 20 мм. Тоді як замовник за такої товщини вимагав клас не нижче 325 мПа. Адмінколегія погодилась, що умови тендерної документації порушено, і постановила відхилити заявку «КВБЗ».

При цьому пропозиція самого «Максмеду» містить недоліки.

Замовник вимагав підтвердити наявність «досвіду виконання аналогічних договорів», а відповідна таблиця містила два порожні рядки. Тобто учасник мав надати не менше двох угод, які б свідчили про її досвід роботи у цій галузі.

Проте «Максмед» надав дані лише про один аналогічний договір із ТОВ «КПК-Інвест» Катерини Коваленко і Сергія Пятковського про поставку одного вагона-платформи 1990 року виготовлення за 132 тис грн. Причому угода була укладена 12 червня 2017 року, тобто вже після оголошення торгів залізничниками. Із цим договором «Максмед» днями виграв інший тендер нинішнього замовника щодо напіввагонів на 60,00 млн грн.

У такому випадку тендерний комітет має право визнати попереднє рішення помилковим і відхилити «Максмед», після чого закупівлю доведеться відмінити через нестачу допущених учасників.

«Максмед» запропонував на торгах вагони моделі 12-9044 виробництва ТОВ «Трансмаш ЛТД» за ТУ У 35.2-04726120-008:2005. Ці техумови узгоджені ПрАТ «Дніпротрансмаш» і ТОВ «Трансмаш».

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. зареєстровано на Юлію Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник  директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Павліченко також володіє ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія» з Вячеславом Якубовським, колишнім помічником нардепа від Партії регіонів Володимира Бандурова (зараз – «Воля народу»).

Нині «Максмед Інтернешнл» прописаний у бізнес-центрі «Євразія» на вул. Жилянській, 75. У цій же будівлі але на іншому поверсі знаходиться громадська приймальня народного депутата від БПП Олександра Грановського.

За даними Smida, єдиним акціонером «Дніпротрансмашу» є ТОВ «Юмин Груп», заведене на кіпрський офшор «Гарбіца Інвестментс Лімітед». У ЗМІ власником «Юмин груп» називають дніпровського бізнесмена Дмитра Візгалова.

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