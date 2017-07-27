Освітяни Мирнограду закупили комп’ютери у члена виконкома

Відділ освіти Мирноградської міської ради уклав угоди з ФОП Кобяков Олексій Вікторович на постачання комп’ютерів та операційних систем до них на загальну суму 190 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозоро».

Угоди укладені по неконкурентній процедурі. Всупереч законодавству, замовник не виклав ні копій договорів, ні специфікацій до них.

Підприємець повинен поставити 10 операційних систем Microsoft Windows 10 Home 64-bit Ukrainian на суму 60 тис грн. і 10 персональних комп’ютерів Acer Extensa 2610G1 по 13 тис грн. за штуку.

Олексій Кобяков входить до виконавчого комітету Мирноградської міськради голова ради підприємців. На останніх місцевих виборах балотувався до міськради від партії «Відродження», але депутатом не став. В міськраді попереднього скликання входив до фракції Партії регіонів.

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