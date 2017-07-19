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Керівник «Бурштину України» задекларував 4 мільйони готівки і забув про бізнес дружини

19 Липня 2017

В.о. генерального директора ДП «Бурштин України» Дмитро Тяглій не задекларував внески дружини до статутних фондів двох компаній – ТОВ «Інтерстом плюс» та ПП «КСК «Прайм». Про це свідчать е-декларація Тяглія за 2016 рік та дані Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дмитро Тяглій раніше працював керівником Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта». Посаду в.о. генерального директора ДП «Бурштин України» зайняв у червні 2015 року. Протягом останнього року на посаді заробив 100 тис. грн. Ще 65 тис грн. він отримав у якості пенсії.

Не задекларований Тяглієм кінно-спортивний клуб «Прайм», 40% якого належить його дружині Олені, розташований на території комунального столичного іподрому у Голосіївському районі Києва. Клуб пропонує постій коней та оренду денників на іподромі. Також надає послуги з перевезення та продажу коней, займається їх розведенням.

Співвласниками клубу є Анатолій Діденко та Віталій Коденський. Останній – екс-депутат Плосківської сільради Таращанського району Київщини від Партії регіонів. Анатолій Діденко очолює державний науково-виробничий концерн «Союз власників коней української верхової породи», 16,67% якого належать державі. Стільки ж відсотків тримає КСК «Прайм».

Олена Тяглій також є контролером стоматологічного ТОВ «Інтерстом плюс» (70%), яке ділить з Петром Калашніковим. Останній входить до ГО «Кияни разом», головою правління якого є депутат Київської міської ради Ярослав Діденко.

Підприємницьку діяльність Олена Тяглій веде з 2003 року. У переліку ведених нею видів діяльності прописані стоматологічна практика, надання перукарських послуг, роздрібна поштова та інтернет-торгівля, діяльність ресторанів, консультування з питань оподаткування, а також основний вид – надання в оренду майна.

За підсумками 2016 року, як зазначив Дмитро Тяглій, підприємницька діяльність дружини Олени принесла дохід у розмірі 439 тис. грн.

Попри те, що ДП «Бурштин України» знаходиться у Рівному, все нерухоме майно подружжя Тягліїв розташоване у Києві. Також очільник держпідприємства вказав столицю місцем фактичного проживання.

Зокрема, Тягліям належать 3 квартири загальною площею 290 «квадратів», два гаражі площею 106 кв м та нежитлові приміщення на 73 кв м. Одну з квартир, на 97 кв м,  Дмитро Тяглій ділить з донькою Анною. Йдеться про помешкання на вулиці Кудряшова у Солом’янському районі Києва орієнтовною вартістю 6 млн грн.

Донька очільника ДП «Бурштин України» Анна Тяглій – випускниця EAE Business School (Барселона, Іспанія). Вартість річної магістерської програми у школі складає 15 тис. євро. Диплом бакалавра Анна Тяглій отримувала у Європейському університеті в Женеві, семестр навчання в якому коштує понад 10 тис. євро.

Також Дмитро Тяглій задекларував 0,31 га землі на іншому праві користування – 3 земельні ділянки з місцем розташування на території дорогого кооперативу СДК «Орхідея-3» на Осокорках у Києві. Саме тут Тяглії зводять будинок на 242 кв м, що внесений у декларацію як недобудова. У вигляді об’єктів незавершеного будівництва Тяглій вписав також 3 машиномісця загальним метражем 61 «квадрат». Власником усіх недобудов значиться Олена Тяглій.

Їздить подружжя на позашляховику Toyota Land Cruiser 200 2011 р.в., який за документами належить Олені Тяглій. Донька Тягліїв Анна 29 грудня 2016 року стала власницею позашляховика Toyota Hilux Surf 2016 року випуску вартістю 875 тис. грн.

Станом на кінець 2016 року, Дмитро Тяглій разом з дружиною задекларували понад 4 млн грн. готівкових коштів. Також очільник ДП «Бурштин України» є власником золотого годинника Breguet horloger de la marine, а дружина – обручки з діамантом на 1,6 карат невизначеної вартості.

ДП «Бурштин України» є єдиним державним підприємством, яке займається видобутком та переробкою бурштину, здійснюючи повний цикл переробки каміння – від видобутку до реалізації готової продукції. На одному з відеодоказів НАБУ по «бурштиновій справі» нардеп Борислав Розенблат пояснює  агенту Катерині, що ДП «Бурштин України» –  не чуже для партії «Народний фронт» підприємство: «це наше, це пана Полякова (народний депутат від «НФ» – прим.), ну, їхньої партії відповідальність».

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