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«Філатовець» конфіденційно влаштує веслувальний канал і воднолижний стадіон у Дніпрі за 179 мільйонів

12 Липня 2017

КП «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради 7 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «СМД-Інвест» реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки за 179,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. у Мандриківській затоці Дніпра біля вул. Набережна Перемоги, 13-69А укріплять береги веслувального та обвідного каналів, намиють територію фінішної зони веслувального каналу, подовжать внутрішню косу обвідного каналу, влаштують хвилеломи воднолижного стадіону, струмененаправляючі дамби, водопропускні споруди, автодорожній міст, пішохідний місток і водопропускний шлюз.

Переможець завантажив кошториси, аналогічні договори, банківську гарантію та документи про матеріальну базу, працівників і повноваження директора як конфіденційні з огляду на персональні дані, економічну складову тощо. Замовник теж не опублікував підсумкову відомість ресурсів, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Ціна угоди майже на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 180,22 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ будівельне підприємство «Гідробуд» із вищою на 0,05% остаточною ціною. Натомість дві інші фірми не допустили до торгів.

ТОВ науково-виробниче підприємство «Дніпросервісбуд» Дмитра Матанцева не подало забезпечення, свідоцтво про визнання Регістром судноплавства України, довідки про матеріальну базу і досвід, копії антикорупційної програми і документу про призначення уповноваженого з неї.

ТОВ «Водбуд-Україна» Миколи Харченка назвало у банківській гарантії міськраду Дніпровською замість Дніпропетровської та не принесло акти до аналогічного договору. Також комунальники заявили, що призначення батька директора уповноваженим з антикорупційної програми створює конфлікт інтересів. При цьому вони послалися на ч. 4 ст. 64 закону «Про запобігання корупції», у якій не йдеться про родинні зв’язки.

Новомосковський «СМД-Інвест» належить дніпровцю Дмитру Демченку. У 2015 році він був членом дільничної виборчої комісії від кандидата в мери Дніпра Бориса Філатова.

У 2010 р. зі складу засновників фірми вийшов екс-директор Дніпропетровського облводоканалу Семен Шлаєн. До того ж року він володів ПАТ «Спеціалізоване монтажне управління № 24», яке у 2016 р. виграло тендерів «Укртрансгазу» на 237,05 млн грн.

Демченко раніше володів нині ліквідованими ТОВ виробничо-комерційна фірма «Сінтра», ТОВ «Спін Транс», ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «С-Тракс», ТОВ «Євросервіскар». В останній фірмі його партнерами були екс-депутат міськради Дніпра Ігор Білаковський та Сергій Краснопольський, який у 2010 р. балотувався в мери Дніпра від «Союзу лівих сил», а в 2015 р. висувався в Дніпропетровську облраду від партії «Самопоміч».

Засновником і директором дніпровського суперника «Гідробуд» є місцевий житель Павло Щербина. У держреєстрі фірма вказала номер телефону 0562365797, який використовує ГО «Фонд сприяння ветеранам водних видів спорту» Бориса Клочка, Анатолія Тряпіцина, Валерія Губи, Віктора Дзюбенка і Вячеслава Костюченка.

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