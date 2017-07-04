У Кличка почали узаконювати самобуди Войцехівського «Перлина Троєщини» та «Маргарита»

Суд задовольнив клопотання Київської міської ради про скасування арешту майна для добудови житлових комплексів «Перлина Троєщини» та «Маргарита».

Такі ухвали 13 червня прийняв Печерський районний суд м. Києва.

З матеріалів суду відомо, що Головне слідче управління Нацполіції проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120.

Підставою для його відкриття стало те, що протягом 2012-2014 року посадовці групи компаній «Укогруп» самовільно зайняли декілька земельних ділянок в Києві. Зокрема, ділянку площею 1,30 га по вул. М. Закревського, 42-а (кадастровий номер 8000000000:62:017:0010) та ділянку площею 0,63 га по вул. Булгакова 12 (кадастровий номер 8000000000:75:121:0017). На зайнятій в порушення законодавствах землі було розпочате самовільне будівництво житлових комплексів «Маргарита» та ЖК «Перлина Троєщини».

В рамках розслідування на ділянки було накладено арешт.

В травні цього року з листа заступника голови КМДА стало відомо, що столична влада провела разом з Генпрокуратурою та Нацполіцією нараду з вирішення проблемних питань по об’єктах, що належать групі компаній ТОВ «Укогруп» та ТОВ «Сіті-груп». Після неї міський голова Києва Віталій Кличко підписав листа з доручення визначити перелік першочергових об’єктів та розробити алгоритм подальших дій по ним. Серед таких – житлові комплекси «Маргарита» та «Перлина Троєщини».

В суді було зазначено, що на даних об’єктах змінилася ситуація і контроль над ними перейшов до мешканців-інвесторів, які утворили ОК «ЖБК «Булгаков» та ОК «ЖБК «Наша перлина». А тому для добудови інвесторами квартир потрібно зняти арешт з землі.

Слідча поліції Видринська О. А. по обох об’єктах підтвердила, що на даний момент існують підстави для часткового скасування арешту та клопотання просила задовольнити.

Суд ухвалив скасувати арешт з обох земельних ділянок в частині отримання документації для добудови будинків, підключення їх до комунікацій, введення їх в експлуатацію та передачу в користування обслуговуючим кооперативам спірних земельних ділянок.

Також 22 червня Печерський райсуд розглянув клопотання Київської міськради про скасування арешту земельної ділянки площею 0,98 га, де будується ЖК «Мозаїка». Але на цей раз суд відмовив в задоволенні клопотання, надавши можливість подати нове клопотання з детально виписаними причинами зняття арешту.

Компанії «Укогруп» та «Сіті Груп» контролюються Анатолієм Войцеховським. В липні минулого року він був затриманий ГПУ за підозрою в несплаті податків та створенні злочинного угрупування, яке захоплювало земельні ділянки по всьому Києву. Войцехівський був відпущений під заставу, а тодішній радник Кличка Павло Рябікін заявив, що компанії Войцеховського «Сіті-Груп» та «Укогруп» ведуть забудову 42 масштабних проектів фактично без дозвільних документів.

За даними ЗМІ, ЖК «Маргарита» почав будуватися в 2014 році, коли Кличко був обраний мером Києва.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Нерухомість, Суди