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Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

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КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради 26 травня за результатами тендеру замовило ФОП Дегтяренко Дмитро Анатолійович організацію та проведення фестивалю стріт-арту «Mural Fest Dnipro» за 940 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 1 червня – 22 липня замовили послуги з облаштування фасадів будівель художньо-естетичними зображеннями, або муралами. На закупівлю матеріалів піде 340 тис грн., на технічне забезпечення – 192 тис грн., на івент-супроводження – 182 тис грн., на організаційне забезпечення – 177 тис грн., а на закриття фестивалю – 50 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 950 тис грн.

Єдиним конкурентом із вищою на третину відсотка ціною було ТОВ «Бустер» Наталі Товпік на чолі з Миколою Сміяном.

Дніпровець Дмитро Дегтяренко, відомий як власник спортивного автомобіля Porsche 911, вперше виграв державний тендер. Його основним видом діяльності є реклама. У «Прозорро» він вказав електронну адресу admin-koordinator@tbm-dnepr.com.ua, яка належить будівельній компанії «ТБМ-Строй». Власниками ТОВ «ТБМ-Днепр будівництво та демонтаж» є Олександр Рябцун, Анна Стеба і вищезгадана Наталя Товпік.

Довідково:

За даними «Радіо Свобода», фестиваль розпочався 21 червня і триватиме до 23 липня. Протягом місяця у Дніпрі намалюють дев’ять муралів. «Інформатор» опублікував їхні адреси та авторів:

  • Запорізьке шосе, 8 — Ігор Матроскін (Одеса).
  • Проспект Героїв, 12 (початок Китайської стіни) — Ілля Кудиненко (Слов’янськ).
  • Ж/м Покровський, 5т (Червоний Камінь) — Алекс Максимов (Київ).
  • Вулиця Старокозацька, 44 (колишня вул. Комсомольська) — команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).
  • Мануйловський проспект, 8 (колишній проспект Воронцова) — Тарас ARM (Львів).
  • Слобожанський проспект, 108 (колишній проспект Правди) — команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).
  • Готель «Жовтневий» (майдан Шевченка, 4а) — команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).
  • Вул. Метробудівська, 13 (ж/м Парус) — Тарас ARM (Львів).
  • Донецьке шосе, 121 (ж/м Лівобережний-3) — Ілля Кудиненко (Слов’янськ) і команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).

Крім того, художники разом із жителями міста розмалюють паркан на набережній біля ж/м Червоний Камінь.

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