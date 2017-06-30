Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради 26 травня за результатами тендеру замовило ФОП Дегтяренко Дмитро Анатолійович організацію та проведення фестивалю стріт-арту «Mural Fest Dnipro» за 940 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 1 червня – 22 липня замовили послуги з облаштування фасадів будівель художньо-естетичними зображеннями, або муралами. На закупівлю матеріалів піде 340 тис грн., на технічне забезпечення – 192 тис грн., на івент-супроводження – 182 тис грн., на організаційне забезпечення – 177 тис грн., а на закриття фестивалю – 50 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 950 тис грн.

Єдиним конкурентом із вищою на третину відсотка ціною було ТОВ «Бустер» Наталі Товпік на чолі з Миколою Сміяном.

Дніпровець Дмитро Дегтяренко, відомий як власник спортивного автомобіля Porsche 911, вперше виграв державний тендер. Його основним видом діяльності є реклама. У «Прозорро» він вказав електронну адресу admin-koordinator@tbm-dnepr.com.ua, яка належить будівельній компанії «ТБМ-Строй». Власниками ТОВ «ТБМ-Днепр будівництво та демонтаж» є Олександр Рябцун, Анна Стеба і вищезгадана Наталя Товпік.

Довідково:

За даними «Радіо Свобода», фестиваль розпочався 21 червня і триватиме до 23 липня. Протягом місяця у Дніпрі намалюють дев’ять муралів. «Інформатор» опублікував їхні адреси та авторів:

Запорізьке шосе, 8 — Ігор Матроскін (Одеса).

Проспект Героїв, 12 (початок Китайської стіни) — Ілля Кудиненко (Слов’янськ).

Ж/м Покровський, 5т (Червоний Камінь) — Алекс Максимов (Київ).

Вулиця Старокозацька, 44 (колишня вул. Комсомольська) — команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).

Мануйловський проспект, 8 (колишній проспект Воронцова) — Тарас ARM (Львів).

Слобожанський проспект, 108 (колишній проспект Правди) — команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).

Готель «Жовтневий» (майдан Шевченка, 4а) — команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).

Вул. Метробудівська, 13 (ж/м Парус) — Тарас ARM (Львів).

Донецьке шосе, 121 (ж/м Лівобережний-3) — Ілля Кудиненко (Слов’янськ) і команда «Арт-студія 4 шлях» (Маріуполь).

Крім того, художники разом із жителями міста розмалюють паркан на набережній біля ж/м Червоний Камінь.

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