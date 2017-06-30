Комунальники Філатова розіграли між близькими учасниками мільйон на фестиваль муралів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
30 Червня 2017
КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради 26 травня за результатами тендеру замовило ФОП Дегтяренко Дмитро Анатолійович організацію та проведення фестивалю стріт-арту «Mural Fest Dnipro» за 940 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На 1 червня – 22 липня замовили послуги з облаштування фасадів будівель художньо-естетичними зображеннями, або муралами. На закупівлю матеріалів піде 340 тис грн., на технічне забезпечення – 192 тис грн., на івент-супроводження – 182 тис грн., на організаційне забезпечення – 177 тис грн., а на закриття фестивалю – 50 тис грн.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 950 тис грн.
Єдиним конкурентом із вищою на третину відсотка ціною було ТОВ «Бустер» Наталі Товпік на чолі з Миколою Сміяном.
Дніпровець Дмитро Дегтяренко, відомий як власник спортивного автомобіля Porsche 911, вперше виграв державний тендер. Його основним видом діяльності є реклама. У «Прозорро» він вказав електронну адресу admin-koordinator@tbm-dnepr.com.ua, яка належить будівельній компанії «ТБМ-Строй». Власниками ТОВ «ТБМ-Днепр будівництво та демонтаж» є Олександр Рябцун, Анна Стеба і вищезгадана Наталя Товпік.
Довідково:
За даними «Радіо Свобода», фестиваль розпочався 21 червня і триватиме до 23 липня. Протягом місяця у Дніпрі намалюють дев’ять муралів. «Інформатор» опублікував їхні адреси та авторів:
Крім того, художники разом із жителями міста розмалюють паркан на набережній біля ж/м Червоний Камінь.
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