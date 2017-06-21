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Бочковського судять зовсім не за те, через що арештували на Кабміні

21 Червня 2017

Екс-очільника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького арештували у березні 2015 прямо на засіданні уряду. Їх звинуватили у тому, що вони організували корупційну схему закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Утім, це звинувачення взагалі не потрапило до обвинувального акту.

Про це «Нашим грошам» стало відомо на засіданні Шевченківського районного суду Києва, де 21 червня слухається справа Бочковського та Стоєцького.

Суд тривав дві години, і судді весь час робили зауваження прокурору, який читав питання з листочка, але вони були не по суті і не стосувалися справи. Також на суд не прийшов ніхто з потерпілих, хоча вони й були повідомлені належним чином.

До суду потрапило тільки два епізоди.

Перший – Бочковського та Стоєцького підозрюють в тому, що в 2014-15 роках вони вимагали гроші в очільників територіальних підрозділів з погрозою звільнення, а також що Бочковський начебто вимагав собі земельну ділянку у підлеглого – очільника районного відділу ДСНС в Одеській області. Покази на екс-керівництво ДСНС дали екс-начальник ГУДСНС у Вінницькій обл Руслан Шевчук Руслан Богданович,  ексначальник ГУ ДСНС у Волинській обл Володимир  Грушовінчук Володимир Васильович, заступник начальника ГУ ДСНС  в Одесій обл. Орест Фок.

Бочковський на суді заявив, що вже є свідки, які відмовляються від своїх показань.

Другий епізод, у якому підозрюють Бочковського – розтрата грошей під час закупівлі металошукачів у TOB «Грозберг Україна». Тоді за 15,6 млн грн закупили 176 шт металошукачів, зараз прокуратура говорить, що необхідності у такій великій партії замовлення не було. Ця закупівля начебто заподіяла державі матеріальної шкоди, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Два ключових епізоди до обвинувального акту не потрапили.

Перший – це закупівля паливо-мастильних матеріалів у ТОВ «ТПП «Альянс» та ТОВ «ЮКОЙЛ». У судовому реєстрі є інформація, що під час цієї закупівлі Бочковський та його спільники «заволоділи бюджетними коштами в розмірі 13,5 % від суми державних закупівель паливно-мастильних матеріалів, що складає понад 1,1 млн.грн». Однак по факту, підозрюваного по цьому епізоду немає – повідомив «Нашим грошам» адвокат Бочковського Ігор Федоренко. Хоча й зауважив що розслідування по цьому епізоду ще є, воно перевіряється.

Другий епізод, який не потрапив до суду  – закупівля пожежних машин. У судовому реєстрі фігурує кримінальне провадження щодо Бочковського, коли ДП «МРЦ» використало бюджетні кошти з програми «Придбання поженої техніки та іншої спецтехніки вітчизняного виробництва» не за цільовим призначенням, оскільки були придбані 3 автомобілі Mitsubishi L 200 та переважна більшість комплектуючого обладнання виявилися іноземного виробництва.

– Уже їх нема, уже викликали нас на допит по тих «мітсубіші», – каже Бочковський. – Прийшла людина, яка давала покази, вона на одночасному допиті здулася. В обвинувальному акті цього епізоду не було.

Також екс-глава ДСНС повідомив «Наші гроші», що правоохронці пропонували йому укласти угоду зі слідством:

– Мені офіційно говорили, я їх послав.

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