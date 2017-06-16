Програмісти-ФОПи зароблятимуть до $5 тисяч на місяць на підтримці суддівського документообігу

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
16 Червня 2017
ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України 17 травня уклало вісім угод із фізичними особами-підприємцями про послуги, пов’язані з програмним забезпеченням, на загальну суму 15,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили супроводження софту, що забезпечує функціонування Автоматизованої системи документообігу суду, включно з його доопрацюванням. Усі майнові права інтелектуальної власності на ці вдосконалення належатимуть замовнику.
Договори діятимуть до кінця 2018 року, тобто майже 19,5 місяців. Відтак середня вартість послуг програмістів на місяць різниться у межах 67-128 тис грн., або $2 563-4 928 за нинішнім курсом НБУ.
За даними сайту «DOU» із майже 29 тис анкет, на кінець 2016 року заробітні плати програмістів різних спеціалізацій і рівнів у Києві починались від $500 і сягали $3 700.
У травні Держстат повідомляв, що в Україні середня місячна зарплата у сфері інформації та телекомунікації становить 11 879 грн., або $457.
Нагадаємо, у березні Генпрокуратура висунула підозру тодішньому керівнику «Інформаційних судових систем» Віталію Живаєву щодо заволодіння державними коштами шляхом укладення фіктивних договорів на розробку софту з підконтрольними компаніями, що призвело до збитків на суму понад 4,50 млн грн.
Нині обов’язки директора тимчасово виконує Дмитро Дубінко, заступник Живаєва.
|ФОП
|Середня вартість на місяць
|Загальна вартість угоди, грн. без ПДВ
|грн.
|$
|Зінченко Артем Миколайович
|128 205
|4 928
|2 500 000
|Якимаха Сергій Юрійович
|125 128
|4 810
|2 440 000
|Ринда Олег Вячеславович
|123 077
|4 731
|2 400 000
|Яровенко Сергій Володимирович
|98 974
|3 805
|1 930 000
|Таран Віктор Павлович
|84 615
|3 253
|1 650 000
|Сухаревська Оксана Володимирівна
|77 436
|2 977
|1 510 000
|Шидлик Антон Антонович
|75 385
|2 898
|1 470 000
|Анастасієв Віталій Анатолійович
|66 667
|2 563
|1 300 000
|Усього:
|15 200 000
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