Програмісти-ФОПи зароблятимуть до $5 тисяч на місяць на підтримці суддівського документообігу

ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України 17 травня уклало вісім угод із фізичними особами-підприємцями про послуги, пов’язані з програмним забезпеченням, на загальну суму 15,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили супроводження софту, що забезпечує функціонування Автоматизованої системи документообігу суду, включно з його доопрацюванням. Усі майнові права інтелектуальної власності на ці вдосконалення належатимуть замовнику.

Договори діятимуть до кінця 2018 року, тобто майже 19,5 місяців. Відтак середня вартість послуг програмістів на місяць різниться у межах 67-128 тис грн., або $2 563-4 928 за нинішнім курсом НБУ.

За даними сайту «DOU» із майже 29 тис анкет, на кінець 2016 року заробітні плати програмістів різних спеціалізацій і рівнів у Києві починались від $500 і сягали $3 700.

У травні Держстат повідомляв, що в Україні середня місячна зарплата у сфері інформації та телекомунікації становить 11 879 грн., або $457.

Нагадаємо, у березні Генпрокуратура висунула підозру тодішньому керівнику «Інформаційних судових систем» Віталію Живаєву щодо заволодіння державними коштами шляхом укладення фіктивних договорів на розробку софту з підконтрольними компаніями, що призвело до збитків на суму понад 4,50 млн грн.

Нині обов’язки директора тимчасово виконує Дмитро Дубінко, заступник Живаєва.

ФОП Середня вартість на місяць Загальна вартість угоди, грн. без ПДВ грн. $ Зінченко Артем Миколайович 128 205 4 928 2 500 000 Якимаха Сергій Юрійович 125 128 4 810 2 440 000 Ринда Олег Вячеславович 123 077 4 731 2 400 000 Яровенко Сергій Володимирович 98 974 3 805 1 930 000 Таран Віктор Павлович 84 615 3 253 1 650 000 Сухаревська Оксана Володимирівна 77 436 2 977 1 510 000 Шидлик Антон Антонович 75 385 2 898 1 470 000 Анастасієв Віталій Анатолійович 66 667 2 563 1 300 000 Усього: 15 200 000

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