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Рівненські депутати відмовили державі в родовищах бурштину, якими користується фірма голови РДА

07 Червня 2017

Рівненська обласна рада відмовила в погодженні надання в користування ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» надр для видобутку бурштину.

Про це повідомила прес-служба облради за підсумками сесії 2 червня.

Депутати відмовили «Українським поліметалам» через відсутність у підприємства інвестиційних угод з сільрадами Рокитнівського району.

В прес-службі стверджують, що через цю причину також відмовили в наданні погодження приватним фірмам «Ред.Мет» та «СХ СІМ».

За даними видання «Рівне вечірнє», перед засіданням облради відбулися акції протесту мешканців села Томашгород, що на Рокитнівщині, проти передачі «Українським поліметалам» 1300 га.

За даними видання, більшість цих селянських паїв вже знаходяться в оренді у ПВТП «Імпульс», співвласником якої є дружина голови Рокитнівської РДА Миколи Кушніра – Ірина. Сам він раніше був бенефіціаром цієї фірми, а нині відстоює позицію протестувальників, хоча очолювана ним РДА і підписала з держпідприємством угоду про наміри з держпідприємством. На ділянках, на яких хотіло провести роботу «Українські поліметали», нині вже видобувається бурштин.

Від «Наших грошей»:

В декларації про доходи Микола Кушнір вказав, що житловий будинок площею 295 кв м, в якому він проживає з дружиною, належить саме  ПВТП»Імпульс». Ірина Кушнір вказана бенефіціаром цієї фірми.

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