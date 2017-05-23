Прокуратура вчергове не змогла забрати землю у кооператива оточення Кернеса

Суд відмовив прокуратурі в задоволенні позову про визнання незаконним рішення Харківської міської ради щодо виділення ОК «Житлово-будівельний кооператив «Відпочинок» земельної ділянки площею 11,03 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Харкова.

В кінці грудня 2016 року Харківська міськрада безкоштовно передала обслуговуючому кооперативу «Відпочинок» під забудову 11,03 га по вул. Букова (кадастровий номер 6310136300:12:001:0021).

В лютому прокуратура подала до суду позов з вимогою визнати незаконним та скасувати рішення міськради. Прокуратура стверджувала, що кооператив отримав у власність землю всупереч вимогам законодавства. Адже він не є житлово-будівельними, а лише обслуговуючим і кількість його членів не відповідає вимогам, які встановлені Житловим кодексом.

Але суд вирішив, що після прийняття в 2003 році парламентом закону «Про кооперацію», він замість Житлового кодексу часів УРСР визначає правила для кооперативів. І цей закон не містить обмежень стосовно створення. Також на думку суду, члени кооперативу не порушили діюче законодавство в частині набуття у власність землі чи нерухомості. А тому в задоволенні позову прокуратури відмовив.

ОК «ЖБК «Відпочинок» був заснований у вересні 2016 року – за три місяці до виділення йому землі. Засновниками кооперативу стали харків’яни Георгій Баликов, Олена Воронова, Ірина Хоменко, киянин Ігор Ковтун та Ольга Боєва з під Харкова.

Ірина Хоменко є співвласницею ТОВ «Укрбуддизайн Плюс» з Мирославом Балюком. Він близький до депутата міськради та соратника мера Геннадія Кернеса Ігоря Аріха, який є фігурантом історій про виділення безкоштовно землі в Харкові за кооперативною схемою.

У вересні 2016 року прокуратура провела обшуки в готелі «Національ», де проживає мер Харкова Генадій Кернес, та в будинку матері екс-голови Харківської ОДА Михайла Добкіна – Алли Добкіної. Генпрокурор Юрій Луценко тоді заявив, що обшуки проводять в справі про виведення по «кооперативній схемі» 650 гектарів на суму понад 4 млрд грн. В кінці року Печерський райсуд Києва за позовом прокуратури заарештував майже три сотні земельних ділянок, які по кооперативній схемі були виділені в 2008-2010 роках. Більшість справ про поверненню землі прокуратура програла через сплив терміну позовної давності.

В березні ГПУ повідомило про підозру в справі розкрадання землі через кооперативну схему заступниці мера Харкова Генадія Кернеса – Тетяні Овінніковій. В травні вона була заарештована, але відразу вийшла під заставу в 30 млн грн.

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