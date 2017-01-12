ГПУ арештувала 330 гектарів землі кооперативів людей Кернеса та його депутатів

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Маєток Добкіна, який належить "ЖБК Триумф"

Маєток Добкіна, який належить “ЖБК Триумф”

Печерський районний суд міста Києва рішенням від 20 грудня 2016 року наклав арешт на 79 земельних ділянок загальною площею 328 гектарів, які в 2008-2010 роках Харківська міська рада виділила 54 кооперативам.
Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на рішення суду.

Серед арештованих ділянок у тому числі і земля, яка безкоштовно була передана у власність обслуговуючому кооперативу «ЖБК «Тріумф». Саме на цій земельній ділянці побудований маєток нардепа Михайла Добкіна. Засновниками кооперативу є мати Добкіна – Алла Добкіна та родичі другої дружини нардепа Аліни Боженко – Микола та Анастасія Боженко.

Крім цього, під арешт потрапили земельні ділянки, які знаходяться у власності ОК «ЖБК «Бархани» (загальна площа 30,32 га по вул. Героїв Праці) та ОК «ЖБК «Слайс» (загальна площа 43,72 га по Білгородському шосе).

Засновниками «ЖБК «Бархани» є Олександр Коровкін, Олександр Тімій та комерційний директор КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького» Андрій Шаптала, а керівником кооперативу – Олександр Чаричанський. Всі четверо належать до найближчого оточення Харківського міського голови Геннадія Кернеса. В тому числі саме через цих осіб мер Харкова голова контролює свої бізнес-активи.

Заснували «ЖБК «Слайс» у 2008 році Мирослав Балюк, Віктор Чуб та Іван Жигалкін. Сьогодні «Слайс» належить Генадію Бондаренку та Вадиму Кононенку. Ці люди входять до оточення депутата Харківської міськради Ігоря Аріха.

Арешт на земельні ділянки було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № 12014220510002973 від 08.11.2014 року за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень. Генпрокуратура у суді довела необхідність накладення арешту на вказані земельні ділянки з метою збереження речових доказів. Варто зазначити, що на деяких з арештованих ділянках вже побудовані маєтки, супермаркети та житлові будинки. Деякі з арештованих земельних ділянок вже роздали по другому разу.

Нагадаємо, що в ході досудового розслідування Головним слідчим управлінням ГПУ  встановлено, що посадові особи Харківської міської ради всупереч діючому законодавству, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів ЖБК , засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, незаконно привласнили земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд.грн.

Разом з тим «кооперативна схема» у Харкові діяла не тільки в 2008-2010 роках, а безперервно діє вже протягом 9 років. Навіть після початку розслідування цієї схеми на останній сесії Харківської міськради кооперативам було виділено безкоштовно 17 гектарів землі в Олексіївському лугопарку та саду Шевченка.

Взагалі за 9 років Харківська міськрада віддала безкоштовно за цією схемою більше 830 гектарів землі по всьому місту, а бенефіціарами цієї схеми були переважно люди з оточення діючого мера Харкова або будівельні компанії міста.

15 вересня 2016 року пройшли обшуки в готелі «Національ» Геннадія Кернеса, приміщеннях міськради та приватних будинках по справі щодо безоплатної передачі земельних ділянок обслуговуючим кооперативам. Тим не менш, майже через 4 місяці після цього, Генпрокуратура ще нікому не оголошувала підозри в кримінальному провадженні, фігурантами якого в ГПУ називали екс-мера Харкова Михайла Добкіна, чинного міського голову Геннадія Кернеса і чиновників Харківської міськради.

Повний перелік арештованих ГПУ ділянок та кооперативів дивіться тут.

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