Людина Гройсмана за допомогою зірваного представником уряду конкурсу очолила Держгеонадр

Кабінет міністрів призначив Олега Кирилюка заступником голови Державної служби геології та надр та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків керівника служби.

Відповідні розпорядження уряд прийняв 18 травня.

Іншим своїм розпорядженням уряд звільнив з посади Дмитра Бояркіна, який був в.о. голови Держгеонадр з січня 2015 року.

Раніше Кирилюк очолював Державну будівельно-архітектурну інспекцію в Житомирській області. За даними ЗМІ, його кандидатуру до керівництва Держгеонадр лобіював заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Призначення Кирилюка відбулось через день після того, як 16 травня було зірвано конкурс на обрання керівництва служби. На засідання конкурсної служби не з’явилися троє членів і для кворуму не вистачило одного голосу. Політолог Сергій Гайдай з посиланням на головуючого Комісії з питань вищого корпусу держслужби Ігоря Коліушко повідомив, що про відсутність двох членів комісії було відомо завчасно, а в останній момент не з’явився представник Кабміну в комісії Олександр Риженко. Офіційно його причиною відсутності на конкурсі стало відрядження до Ізраїлю разом з Володимиром Гройсманом. Через відсутність кворуму конкурс було перенесено на 23 травня.

Восени Кирилюк виграв конкурс на посаду заступника голови Держгеонадр, але тоді суд скасував призначення через порушення процедури відбору. Тоді ж суд скасував і результати конкурсу щодо першого заступника голови Держгеонадр, який виграв Микола Фощій. Попри це, 18 травня, в один день з призначенням Кирилюка, уряд видав розпорядження про призначення Фощія першим заступником голови Держгеонадр. Раніше Фощій очолював казенне підприємство «Південукргеологія», його звинувачували в доведенні підприємства до банкрутства та в порушенні антикорупційного законодавства.

За даними громадської організації «Геологія України», 19 травня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію розпоряджень уряду щодо нового керівництва Держгеонадр. В Єдиному держреєстрі судових рішень інформація про цю судову ухвалу відсутня.

За даними Держгеонадр, 26 травня закінчується 45-денний термін на проведення кадрового конкурсу. В ньому приймають участь Кирилюк, Фощій та Бояркін. Держгеонадра, яка видає та контролює спецдозволи на користування надрами, не має повноцінного керівника з грудня 2014 року. Якщо цей конкурс не відбудеться, то Кирилюк буде в.о. керівника Держгеонадр до того поки не почнуть та не завершать нову процедуру.

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