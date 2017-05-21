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Запорізькі медики купили у макіївців європейського обладнання на 31 мільйон

21 Травня 2017

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 18 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Ксенко» апаратів штучної вентиляції легень на 31,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у лікарні Запорізької області поставлять 46 комплектів різних апаратів штучної вентиляції легень виробництва «Medin Medical Innovations GmbH» (Німеччина) і «Hamilton Medical AG» (Швейцарія). Перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 31,73 млн грн.

ТОВ «Ілатанмед» Андрія Барінова і Дениса Шестакова з групи братів Фісталів і родини Саворовських не допустили до торгів за відсутність документів від виробника, а саме листа на підтвердження можливості поставки і копії сертифікату сервісного інженера.

Дорожчими конкурентами стали ТОВ «Екомед» і ТОВ «Мед Ексім», причому жоден із трьох учасників не знижував ціну під час аукціону.

Столичну фірму «Ксенко» зареєстровано на Оксану Грейц із Макіївки, яка також володіла нині ліквідованою однойменною фірмою з Донецька. Раніше засновником їх обох був макіївчанин Валерій Відасов – чинний власник прописаного за адресою переможця ТОВ «Управляюча компанія Ксенко».

У 2013 році партнером Відасова по «Ксенко» була донеччанка Тамара Прокопчук, яка очолювала обласну базу спеціального медичного постачання Донецької облради.

Того ж року ТОВ «МК Ксенко» Відасова та обидва нинішні суперники увійшли до списку найбільших постачальників медикаментів і медичного устаткування для держустанов. Згодом цю фірму зі схожою назвою переоформили у Вінниці на макіївчанку Катерину Павленко, а потім – у Дніпрі під назвою «Сендстоун – 2017» на малійця на ім’я Бах Малік.

За даними «Наших грошей», фірма «Ксенко» була близькою до екс-міністра охорони здоров’я Олександра Аніщенка, який очолював Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Усього з 2008 року компанії умовної групи «Ксенко» виграли тендерів на 657,52 млн грн.

Конкурент «Екомед» належить Руслану Фоканову, Олегу Бадуню, Валентину і Галині Мартинюкам, керую ним Олександр Володін.

Валентин Мартинюк також володіє ТОВ «Екомедіка» з Ларисою Гриненко і ТОВ «Медітек» з Олексієм та Анатолієм Вислими.

Власником «Мед Ексім» є Ганна Бублик із Чернігівщини – засновниця БО «Благодійний фонд «Здорове майбутнє» з Олексієм Крахмаловим. Директором є Наталія Смага.

 

Найменування товару Кількість, к-т Ціна, грн./к-т із ПДВ
Апарат Medin-cno для неінвазивної респіраторної підтримки самостійного дихання у новонароджених та недоношених дітей 3 565 709
Апарат Hamilton-C1 для штучної вентиляції легенів у дорослих і дітей 26 651 309
Апарат високого класу Hamilton-C3 для штучної вентиляції легенів у дорослих, дітей і новонароджених до 0,3 кг 2 1 054 385
Апарат Hamilton-C1 для штучної вентиляції легенів у дорослих, дітей і новонароджених 3 779 067
Апарат Hamilton-C1 для штучної вентиляції легенів у дорослих і дітей 12 676 989
Усього: 46  

 

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