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Мінфін запропонував зменшити контроль за держбанками з боку Гройсмана і Порошенка

18 Травня 2017

Міністерство фінансів пропонує змінити систему обрання наглядових рад державних банків та наділити їх функціями незалежності від впливу основного акціонера.

Відповідний проект закону про внесення змін до законодавства України був винесений на розгляд урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва 17 травня.

В пояснювальній записці Мінфін вказав, що разом з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку працюють над реформування державного банківського сектору України.  Тому вирішено привести механізм управління держбанками до «найкращих міжнародних стандартів» шляхом створення ізольованої від політичних впливів системи управління. Такий механізм запропоновано реалізувати через створення незалежних від уряду наглядових рад.

В розробленому Мінфіном законопроекті пропонується, що наглядова рада держбанків буде складатися з семи осіб. По одній людині буде пропонувати президент та Кабмін, а п’ятеро членів наглядради будуть незалежними.

Для відбору незалежних членів буде створена комісія – по три людини від президента та Кабміна. Самих претендентів на конкурс буде відбирати компанія, яка повинна мати мінімум десятирічний досвід з добору керівного складу провідних світових банків.

Члени наглядових рад будуть виконувати свої функції на платній основі.

В свою чергу, в експертному висновку (весь документ) до проекту Мінфіна вказано, що перебудова моделі управління держбанками може призвести до втрати державою контролю над ними, а  права держави, як власника банку, будуть меншими ніж у власника приватної фінустанови.

Запропонований Мінфіном документ передбачає, що головою наглядової ради може бути тільки незалежний представник, що де-факто призведе до втрати контролю державою над своєю власністю.

Експерти наводять приклад, що за запропонованою Мінфіном схемою незалежні члени наглядової ради можуть самостійно проголосувати про відчуження акцій державного банку. І цьому рішенню не зможуть завадити загальні збори акціонерів в особі уряду. Крім того, незалежні члени ради зможуть самостійно, без представників уряду та президента, ухвалювати рішення. Незалежні члени ради можуть утворювати та очолювати комітети з аудиту та з питань призначення собі винагороди.

Експерти застерігають, що претендентів до наглядової ради держбанку, де 100% акцій належить державі, буде відбирати зарубіжна компанія. А запропоновані критерії до претендентів не дозволяють більшості  українських фахівців фінансового сектору претендувати на цю посаду. Тому найбільші шанси будуть мати іноземці.

Також в експертній довідці вказано, що низка норм проекту Мінфіну не узгоджується з українським законодавством. Також пропонується дозволити держбанкам існувати в формі приватних акціонерних товариств, що зменшує до них (на відміну від нині існуючих публічних товариств) вимоги корпоративного управління та обсягу розкриття інформації.

Мінекономіки при узгодженні позицій пропонувало залишити норму, що загальні збори залишають за собою право приймати рішення щодо діяльності держбанку, але Мінфін відхилив цю пропозицію.

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